Bülent Uygun ilk antrenmanına çıktı
. Yeşil mavililerde teknik direktörlük görevine getirilen Bülent Uygun takımla ilk kez antrenmana çıktı.
Çaykur Rizespor'da teknik direktörlük görevine getirilen Bülent Uygun, takımla ilk antrenmanına çıktı.
Çaykur Rizespor, sahasında Atakaş Hatayspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor. Yeşil mavililerde teknik direktörlük görevine getirilen Bülent Uygun takımla ilk kez antrenmana çıktı. Mehmet Cengiz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda Uygun, futbolcuları ile toplantı gerçekleştirdi.
REMY SEVİNCİ
Bu arada Çaykur Rizesporda Remy sevinci yaşanıyor. Sakatlığı nedeniyle yaklaşık 2 aydır sahalardan uzak kalan ve ameliyat geçiren Luis Remy bugün yapılan antrenmanda takımdan ayrı olarak düz koşulara başladı. Remy’nin önümüzdeki hafta takımla birlikte toplu çalışmalara katılacağı ve 2 hafta içinde kadroda yer alacağı öğrenildi.
Video Haberler
- TRT dizisinden dikkat çeken sahne
- İstanbul'da kısıtlamasız ilk cumartesi
- Korkutan görüntü! Sürü halinde sahile yaklaştılar
- Dikkat çeken paylaşım! CHP bu video ile seslendi
- CHP'li Başarır'dan Milli Eğitim Bakanlığı'na çağrı
- Kadıköy'de psikoloğa yapılan saldırıda önemli gelişme
- Bodrum’da 3 bin yıllık antik kent satılığa çıkarıldı
- Koronavirüste baş ağrısı! Belirtileri tek tek sıraladı
- CNN Türk muhabirine canlı yayında küfür
- Naci Görür açıkladı! işte İstanbul'daki risk taşıyan yer
En Çok Okunan Haberler
- Genç oyuncu uyuşturucudan gözaltına alındı
- Boynukalın'dan Kadınlar Günü’nde skandal tweet
- Meteoroloji'den birçok kente sağanak ve kar uyarısı
- İmamoğlu'nun 8 Mart paylaşımına Akşener'den yanıt
- Koca, en çok vaka artan ve azalan illeri açıkladı
- AKP'li Kadak'tan tepkilerin ardından ilginç savunma
- Prof. Soysal: 'İnsan istenmediği yerden gider'
- Bahçeli: Provokatörler deşifre edilmelidir
- Bahçeli'nin açıklamasının ardından üç hilal soruşturması
- Fransız milyarder milletvekili helikopter kazasında öldü