Bulu'nun ardından atanan rektör vekilin 'Candan' kararına tepki
Cumhurbaşkanlığı kararı ile görevden alınan Boğaziçi Üniversitesi (BÜ) Rektörü Melih Bulu'nun yerine vekil olarak atanan Naci İnci'nin, akademisyen Can Candan'ın görevine son vermesinin ardından, Prof. Dr. Aslı Tekinay İnci'ye mektup yazdı. Mektubunda, Candan’ın görevden alınmasını eleştiren Tekinay, “Can Candan gibi donanımlı bir sanatçı ve tutkulu bir akademisyeni Boğaziçi’nden ve öğrencilerinden koparmak büyük bir yanlıştır” dedi.
Boğaziçi Üniversitesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Başkanı Prof. Dr. Aslı Tekinay, ‘kayyım rektör’ olarak tarihe geçen Melih Bulu’nun görevden alınmasının ardından vekaleten rektörlük görevini yürüten Naci İnci’ye hitaben mektup kaleme aldı.
Tekinay, İnci'ye hitaben yazdığı mektubunda şu ifadeleri kullandı:
“İlgili bölüme ve dekanlığa hiç danışma gereği duymamış olmanız da Boğaziçi’nin katılımcı, kurullar demokrasisine dayanan, yatay yönetişim ilkelerini ne yazık ki reddettiğiniz anlamına gelmektedir. Oysa rektör adaylığı bildirgenizde bu değerlere bağlı olduğunuzu belitmişsiniz.
Ögrencilerin kendi alanları dışında özgür iradeleriyle ve şevkle takip ettikleri dersleri sonuçlarını düşünmeden kaldırmak bir sorumsuzluk örneğidir. Oysa üniversite idaresinin misyonu eğitim öğretimi korumak ve kollamaktır, baltalamak değil.
Naci Bey, sizi verdiğiniz kararların bölümleri, bölüm programlarını, öğrencilerin ihtiyaçlarını ne şekilde etkilediğini düşünmeye davet ediyorum. Kağıt üzerinde isminin üzerini çizdiğiniz her bir hoca üniversitemizin kurullarından geçerek Boğaziçi hocası olmaya hak kazandılar. Yıllarca birikimlerini paylaşarak öğrencilerin ufuklarını genişlettiler. Rektör vekili olarak üniversitenin tüm paydaşlarına karşı sorumlusunuz; oysa, şu andan Can Hoca ve Feyzi Hoca’nın öğrencileri, onlardan feyzalmış mezunlar, parçası oldukları bölüm ve meslektaşları size seslerini duyurmaya çalışıyor. Duyuyor musunuz?
Hatalardan dönülmesi ümidiyle.”
İLK İŞİ CANDAN'IN İŞİNE SON VERMEK OLDU
Bulu’nun ardından rektör vekili olarak atanan İnci, ilk olarak, Candan’ın işine son vermişti. İnci, resmen rektörlüğe aday olduğunu da açıklamıştı. İnci daha önce de aynı bölümden Feyzi Erçin’in derslerini kaldırmıştı.
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