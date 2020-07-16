Burak Oğraş'ın babasının adalet arayışı sürüyor

16 Temmuz 2020 Perşembe, 16:57

FETÖ'ye yakınlığı bilinen Fettah Tamince'ye ait Antalya'daki Rixos Lares Hotel'de staj yapan 16 yaşındaki Burak Oğraş, 2011 yılında otelin tesis ettiği pansiyonda hayatını kaybetti. 16 yaşındaki çocuğun cansız bedeni, pansiyonun önünde yer alan ve içinde su olmayan havuzda bulundu. 9 Eylül 2011 yılında yaşanan olayla ilgili sır perdesi ise aralanamadı.

Baba Murat Oğraş'ın iddiasına göre, oğlu dövüldü ve 2 buçuk katlı pansiyonun çatısından atıldı. Yine baba Oğraş'ın iddiasına göre, etkin soruşturma yapılmadı ve otel sahibinin kimliğinin de etkisiyle olay örtbas edildi. Olayla ilgili 2011 yılında savcı Ümit Yaşar Özdemir tarafından başlatılan ancak gelişme kaydedilemeyen soruşturmaya ilişkin, 2014 yılında babanın çabasıyla 6 şüpheli tespit edildi. Ümit Yaşar Özdemir'in emekli olmasının ardından dosyayı Savcı Haki Çeliker devraldı.

BİNADAN 5 BUÇUK METRE İLERİ DÜŞTÜ

Olay yeri inceleme raporunda, Burak'ın çatıdan düştüğü ve kesin ölüm sebebinin intihar mı yoksa atılma mı olduğu konusunun netleştirilmesi için otopsi yapılması gerektiği belirtildi. Olay yeri inceleme raporuna göre, binanın yüksekliğinin 11 metre, havuzun genişliğinin 6.5 metre, boyunun 10 metre, derinliğinin 1,5 metre, havuzla bina arasındaki mesafenin ise 395 santimetre olarak ölçüldüğü belirtildi. Havuzun kenarındaki plastik ızgaranın kırık olduğu ve Burak'ın cesedinin içinde su olmayan havuzun 1,5 metre kadar içinde bulunduğu ifade edildi. Yani Burak, binadan yaklaşık 5 buçuk metre ileri düşmüştü.

Olaydan yaklaşık 4 buçuk ay sonra hazırlanan otopsi raporuna göre ise, Burak'ın kanında, idrarında, iç organ parçalarında ve mide içeriğinde herhangi bir alkol ya da uyuşturucu örneğine rastlanmadığı, iki elinin tırnakları ve anal sürüntü örneklerinde başkasına ait DNA profili elde edilmediği ve ölüm nedeninin yüksekten düşmeye bağlı vücut travması, kafatası ve etraf kemikleri kırığı ile birlikte iç organ yaralanması olduğu belirtildi. (YUKARIDA)

ULUSAL KRİMİNAL BÜRO: "BURAK BAŞKASI TARAFINDAN BİR ŞEKİLDE AŞAĞI DÜŞÜRÜLMÜŞTÜR"

Olayla ilgili Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın görevlendirdiği Ulusal Kriminal Büro ise ifadelerdeki çelişkilerden, olay günü yaşananlardan yola çıkarak, Burak'ın önce dövüldüğünü, sonra çatıdan atıldığını savundu. Ulusal Kriminal Büro'nun raporunda, "Burak ya tammüden veya taksir sonucu düşmeden darbelenmiş, ölmüştür. Burak intihar etmemiş, başkası tarafından bir şekilde aşağı düşürülmüştür. Famili Pansiyon adlı lojmanda kalanlardan bazı kimselerin bu olayla ilgili birinci dereceden mutlaka alakaları ya da bilgileri olmadır" denildi.

Burak'ın öldürüldüğü kanaatinde olan Ulusal Kriminal Büro ayrıca, Burak'ın bulunduğu yükseklikten yere düşmesi sırasında, binayla cesedinin bulunduğu yer arasındaki 5.5 metrelik mesafenin mantığa ters olduğu tespitini de yaptı.

DÖNEMİN EMNİYET MÜDÜRÜ OLAYDAN BİR YIL SONRA RİXOS YÖNETİCİSİ OLDU

Burak Oğraş'ın babası Murat Oğraş, geçen yıl Independent Türkçe'ye verdiği bilgide, olayın yaşandığı zaman Antalya İl Emniyet Müdürü olan Ali Yılmaz'ın, olaydan yaklaşık 1 yıl sonra emekli olarak Rixos Otelleri'nde yönetim kurulu üyesi olarak görev aldığını hatırlatmıştı. Oğraş, olayla ilgili Yılmaz'a ulaşmaya çalışmasını engelleyen ismin ise dönemin Asayiş Şube Müdürü Nurullah Güler olduğunu ifade etmişti.









Görüşmeyi engelleyen Şube Müdürü ve dosyaya bakan amir FETÖ'den ihraç edildi ve tutuklandı.

Dönemin Antalya İl Emniyet Müdürü Ali Yılmaz, bu yıl 23 Nisan'da FETÖ'den gözaltına alınmış, savcılık tarafından serbest bırakılmıştı. Nurullah Güler ise 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden sonra ilan edilen OHAL kapsamındaki KHK'larla ihraç edilmiş ve silahlı terör örgütüne üye olma suçlamasıyla tutuklandı. Ayrıca, o dönem soruşturmayı yürüten Cinayet Büro Amiri Turan Deniz de FETÖ'den ihraç edilerek tutuklanmıştı.



Baba Murat Oğraş, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden sonra, o dönem faaliyette olan Başbakanlık İletişim Merkezi'ne (BİMER) yaptığı başvuruda, soruşturmayı yürüten polislerin bir kısmının FETÖ'den tutuklu olduğunu, bir kısmının da meslekten ihraç edildiğini belirtmişti. Ayrıca, dosyaya bakan Haki Çeliker adlı savcının kendisine, "Polise yazılı ve sözlü olarak verdiğim talimatların hiçbirini yaptıramıyorum" dediğini de BİMER'e yaptığı başvuruda dile getirmişti.

Baba Oğraş'ın soruşturmayı yürüten savcının kendisine söylediğini iddia ettiği sözleri doğrulayan ise, savcı Haki Çelikler'in, 24 Haziran 2013 ve 29 Eylül 2013'te Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne yazdığı yazılar oldu. Savcı Çeliker, 24 Haziran 2013'te Cinayet Büro'ya, defalarca sözlü talimat verdiğini ve talimat uyarınca araştırmanın titizlikle yürütülmesi gerektiği belirterek, kendisine hızlı bir şekilde rapor sunulması ve bilgi verilmesini istedi.

SAVCININ TALİMATI YİNE YERİNE GETİRİLMEDİ

Çeliker, talimatı yine yerine getirilmeyince, 29 Eylül 2013 tarihinde yazdığı tekit (üsteleme) yazısında, Cinayet Büro'ya ne tip işlemler yapıldığını sordu ve hem cevap verilmesini hem de brifing verilmesini istedi. Ardından yaşanan gelişmede, Haki Çelikler baba Murat Oğraş'ın çabasıyla tespit edilen 6 kişinin ifadesinin alınması için 2014 yılının başında gözaltı talimatı verdi.

Olayın yaşandığı Rixos Otelleri'nin sahibi Fettah Tamince, Burak'ın hayatını kaybettiği süreçte Fethullah Gülen Cemaati'ne verdiği destekle biliniyordu. Tamince, bir röportajında 2012 yılında Uluslararası Antalya Üniversitesi'ni o dönem henüz "FETÖ olarak adlandırılmayan Gülen Cemaati'nin isteğiyle kurduğunu" ifade etmişti.

Oğlunun ölümünden sorumlu kişilerin ceza alması için bıkıp usanmadan mücadele eden baba Murat Oğraş, geçtiğimiz günlerde art arda sosyal medya hesabından muhalefet partilerinden etkili isimlere ulaştığı halde sesinin duyulmadığını yazdı ve 'adalet' diye haykırdı.

Oğraş'ın mücadelesi en büyük destek ise yine sosyal medyadaki duyarlı yurttaşlardan geldi. Rabia Naz cinayetinin aydınlatılması için mücadele veren ve bu yüzden hedef haline geldiği için yurt dışına çıkmak zorunda kalan gazeteci Metin Cihan bu kez Oğraş cinayetinin yeniden gündeme gelmesini sağladı.

Metin Cihan konuyla ilgili olarak emniyetteki görevinden istifa edip Rixos'ta çalışmaya başlayan Ali Yılmaz'a ulaştı. Yılmaz, Metin Cihan'ı engelleyip olayı hatırlamadığını, trollerin kendisine linç kampanyasını başlattığını yazdı.

Baba Oğraş ise her gün istikrarlı bir şekilde adalet çağrısı yapmaya, oğlunun yaşamını yitirmesinin ardından gerçeklerin ortaya çıkması için yaptığı çağrılara devam ediyor.

TAMİNCE HAKKINDAKİ TAKİPSİZLİK KARARLARI BOZULDU

Öte yandan, Yargıtay 16. Ceza Dairesi önceki gün, Fettah Tamince hakkında, "nitelikli dolandırıcılık, zimmet, güveni kötüye kullanma ve FETÖ üyeliği" suçlarından açılan soruşturmada verilen "kovuşturmaya yer olmadığına" dair takipsizlik kararı üzerine Antalya 3. Sulh Ceza Hakimliğince verilen iki ayrı kararı "kanun yararı"na bozmuştu. Dosyanın, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmesine karar verildi.



