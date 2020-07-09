Burak ve Gökhan sezonu kapattı mı?

09 Temmuz 2020 Perşembe, 22:07

Süper Lig'in 31. haftasında Kasımpaşa ile karşılaşan Beşiktaş'ta iki tecrübeli futbolcu sakatlandı! 11. dakikada Burak Yılmaz, 37. dakikada ise Gökhan Gönül sakatlanarak oyundan çıktı.

Siyah-beyazlıların 6. dakikada bulduğu golün pozisyon başlangıcında ayağına darbe alan tecrübeli futbolcu, tedavi gördü ancak 4 dakika sonra yeniden kendisini yere bıraktı.

Golcü futbolcu, yaşadığı acı sonrasında oyuna devam edemeyeceğini işaret ederek değişiklik talep etti ve kaptanlık pazubandını Atiba’ya vererek oyundan çıktı.

Burak Yılmaz oyuna devam edemeyerek 11. dakikada yerini Güven Yalçın'a bıraktı. Burak Yılmaz’ın durumu yapılacak olan tetkiklerin ardından belli olacak.

37. dakikada Gökhan Gönül kendisini yere bıraktı. Kenarda ısınan Boateng oyuna dahil olurken, sağ beke Lens geçti.

Burak'ın sakatlığının darbeye bağlı, Gökhan'ın sakatlığını ise adale grubu kaynaklığı olduğu belirtildi. İki oyuncu da bir süre oynayamayacak.