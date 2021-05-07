Burak Yılmaz Lille'i şampiyonluğa taşıyor| Lille 3-0 Lens

07 Mayıs 2021 Cuma, 23:59

Fransa Ligi'nde Lens ile Lille Stade Bollaert-Delelis'te karşı karşıya geldi. Lille maçtan 3-0 galip ayrıldı.

Lille'nin gollerini 4 ve 40. dakikalarda Burak Yılmaz ataarken dakika 60'da David'in attığı gol skoru tayin etti.

Bu sonuçla lider Lille puanını 79'a çıkararak Paris Saint Germain'e 4 puan fark attı.

ZEKİ YUSUF VE BURAK OYNADI

Fransa'daki temsilcilerimiz Zeki Çelik ve Burak Yılmaz 75 dakika sahada kalırken bir başka temsilcimiz Yusuf Yazıcı 75. dakikada Burak Yılmaz'ın yerine oyuna dahil oldu.



