Burgazada Madam Martha Koyu için yapılan ihale iptal edildi

14 Eylül 2021 Salı, 17:42

Cumhuriyet, İstanbul'un Adalar ilçesinde Burgazada'da yer alan ve 1. Derece SİT alanı olan Madam Martha Koyu'nun, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nce yapılan “açık teklif usulü” ihaleyle özel kişilere kiralanacağını ortaya çıkarmıştı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün sitesinde yer alan ihale ilanına göre Madam Martha Koyu'nun kullanım şekli "açık çay bahçesi, restoran, turistik tesis" olarak belirtilmiş, ihalenin muhammen bedeli ise aylık 17.500 TL olarak açıklanmıştı. 79 ada 6 parsel sayılı yer, yarın gerçekleşecek ihale ile kiralanacak ve koy, açık artırma yoluyla özel kullanıma teslim edilecekti. İhalenin iptal edilmesi için Adalılar tarafından Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne çok sayıda dilekçe verilmişti.





Halkın ücretsiz denize girebildiği ve kamp yapabildiği İstanbul’daki neredeyse tek koy olan Madam Martha'nın kiralanması için yapılan ihalenin duyurulmasının ardından kamuoyunda büyük tepki çekmişti.





Tepkilerin ardından koy için açık artırma yoluyla yapılan kiralama ihalesi iptal edildi.



