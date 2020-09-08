Burhan Kuzu bugün hakim karşısına çıkıyor!
İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti'nin tahliye edilmesi olayında ismi geçen eski AKP milletvekili Prof. Dr. Burhan Kuzu bugün hakim karşısına çıkacak. Kuzu'nun, "nüfuz ticareti" suçundan 5 yıla kadar hapsi isteniyor.
Cumhuriyet'in ortaya çıkardığı Zindaşti skandalının ardından 5 yıla kadar hapsi istenen Burhan Kuzu hakim karşısına çıkıyor.
İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti'nin kızı ve şoförünün öldürülmesi olayının azmettiricisi olduğu iddiasıyla yargılanan ve yargılama sonunda beraat eden Orhan Ünğan eski AKP Milletvekili Prof. Dr. Burhan Kuzu hakkında, “Nüfuzunu kullanarak yargıya baskı yaptığı” iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu.
Sözcü'den Damla Güler'in haberine göre, Ünğan'ın şikayeti sonrasında Burhan Kuzu hakkında “nüfuz ticareti” suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Açılan davanın ilk duruşması bugün İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek. Kuzu’nun savunma yapması bekleniyor.
En Çok Okunan Haberler
- İsmail Saymaz'ın yeni adresi belli oldu
- Diriliş Ertuğrul dizisini eleştiren gazeteciye gözaltı
- Çok sayıda kaymakam görevden alındı
- Şükriye Tutkun'dan AKP'li Betül Sayan Kaya'ya veryansın
- İmamoğlu'na yasak koyan vali de o düğündeymiş
- Bakan Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı
- ABD’de yapılan son seçim anketinin sonuçları şaşırttı
- Bu kez iflasını duyurdu
- Erdoğan'dan toplu taşıma ve eğitim açıklaması
- Koruması koronavirüse yakalanan Mansur Yavaş isyan etti
Video Haberler
- Motosikletlinin ölümden döndüğü “makas” terörü kamerada
- Evlilik teklifi cezayla bitti
- Taksim'de insanlık ölmüş dedirten olay
- Vicdansızlık! Sosyal medyada büyük tepki topladı
- Polisi böyle tehdit etti: En son birinizi öldüreceğim
- İşte trafikte seyir halindeyken çiğ köfte yemenin cezası
- Yeşilçam'ın 'kötü adamı': Bizi tamamen dışladılar...
- Anı ölümsüzleştirmek istedi, şansızlığı kameraya yansıdı
- Yer: Antalya... İnsanlığın öldüğü an!
- Bakan Varank'ın tehlike dolu anları kamerada!
En Çok Okunan Haberler
- İsmail Saymaz'ın yeni adresi belli oldu
- Diriliş Ertuğrul dizisini eleştiren gazeteciye gözaltı
- Çok sayıda kaymakam görevden alındı
- Şükriye Tutkun'dan AKP'li Betül Sayan Kaya'ya veryansın
- İmamoğlu'na yasak koyan vali de o düğündeymiş
- Bakan Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı
- ABD’de yapılan son seçim anketinin sonuçları şaşırttı
- Bu kez iflasını duyurdu
- Erdoğan'dan toplu taşıma ve eğitim açıklaması
- Koruması koronavirüse yakalanan Mansur Yavaş isyan etti