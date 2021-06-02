Burhan Şeşen kürsüye çıktı, TRT yayını kesti

02 Haziran 2021 Çarşamba, 11:49

Grup toplantılarında her hafta kürsüye farklı bir toplumsal kesimden misafirlerini konuşturan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bu hafta sanatçı Burhan Şeşen'e söz verdi.

Şeşen'in kürsüye çıkmasıyla TBMM TV yayını kesti. Pandemi döneminde müzisyenlerin gerekli desteği alamadıklarını belirterek Anayasa'daki sanat ve sanatçının korunmasına ilişkin maddeleri hatırlatan Şeşen, "Eyy bu ülkeyi yönetenler, aşk acısı çektiğinizde bir şarkımızı da mı dinlemediniz? Vatani görevinizi yaparken Dağ Başını Duman Almış marşını da mı söylemediniz?" diye sordu. Şeşen salgında çalışamayan müzisyenler için meslek örgütleri aracılığıyla düzenleme yapılmasını istedi.

Akşener de, grup toplantılarında söz verdiği misafirleri kürsüye geldiğinde TRT'nin yayını kesmesini eleştirerek Şeşen'e teşekkür etti.