Burkina Faso’da saldırı: En az 100 kişi hayatını kaybetti
Burkina Faso'nun kuzeyinde bir köye düzenlenen saldırıda en az 100 sivil hayatını kaybetti.
Batı Afrika'da yer alan Burkina Faso'da bir köye düzenlenen silahlı saldırıda en az 100 sivil öldürüldü. Reuters'in ülke hükümetine dayandırdığı haberine göre, saldırı silahlı kişiler tarafından düzenlendi.
Sputniknews'e konuşan bir kaynak, sabah saatlerinde bir grubun köye pusu kurduğunu ve bazı evlere baskın düzenlediğini ifade etti.
Aynı kaynak, ülke ordusunun bölgeye takviye güçler yerleştirdiğini de sözlerine ekledi. Geçtiğimiz ay, Burkina Faso'nun kuzeyindeki Nijer sınırına yakın bir köye düzenlenen silahlı saldırıda en az 32 kişi hayatını kaybetmiş ve 17 kişi de yaralanmıştı.
Fotoğraf: AFP
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