Bursa polisinden 'Kısıtlamada huzur' uygulaması: 15 kişiye 26 bin lira ceza
Bursa'nın İnegöl İlçesinde polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında 'Kısıtlamada Huzur' uygulaması gerçekleştirdi. Denetimler sırasında çeşitli suçlardan aranan 3 kişi yakalanırken, araçlarında eksikler bulunan 12 sürücü ile gözaltına alınan şüphelilere, sokağa çıkma kısıtlaması ve çeşitli suçlardan toplam 26 bin 250 TL ceza kesildi.
İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 'Kısıtlamada Huzur' uygulaması kapsamında ilçenin birçok bölgesinde uygulama noktası oluşturdu. Huzur Mahallesi'nde oluşturulan kontrol noktasında 101 araçta yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. 230 kişinin GBT sorgusunu yapan polis ekipleri, aranması bulunan 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
Uygulamalarda izin belgesi bulunan ancak araçlarında eksikleri olan 12 sürücü ile gözaltına alınan 3 şüpheliye sokağa çıkma kısıtlaması ve çeşitli suçlardan toplam 26 bin 250 TL ceza kesildi. Denetimlerin, farklı noktalarda devam edeceği öğrenildi.
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