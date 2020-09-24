Bursa Valiliği'nden yeni 'HES kodu' kararı

24 Eylül 2020 Perşembe, 14:49

Bursa İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nca salı günü gerçekleştirilen toplantının ardından yapılan açıklamada, kentte bulunan tüm kamu kurum ve kuruluşları, alışveriş merkezleri, banka ve PTT şubeleri, 50’den fazla çalışanı olan iş yerleri ile konaklama yerlerine girişte HES kodu sorgulamasının yapılacağı duyurulmuştu.

Ancak Bursa Valiliği’nce bugün yapılan açıklamada ise dün alınan 'HES kodu' kararının kurumlarda yeterli personel istihdamı ve fiziksel düzenlemelerin sağlanması için ikinci karara kadar ertelendiği belirtildi.

Bursa Valiliği'nden yapılan açıklama şöyle:

"İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde koronavirüs salgınıyla mücadelenin etkin olarak sürdürülebilmesi için alınan tedbirlere ve belirlenen kurallara riayet edilmesi elzemdir. Bu çerçevede COVID-19 pandemisini kontrol altında tutabilmek için etkili bir yöntem olarak görülen HES uygulamasının 22.09.2020 tarih 125 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurul Kararında belirtilen yerlerde (HES) mobil uygulaması üzerinden sorgulama yapılarak hayata geçirilmesi kararı alınmıştı.

İl Hıfzıssıhha Kurulumuzun 24.09.2020 tarih ve 126 sayılı kararı ile;

1.Çalışan personel kişi sayısı 50(elli) ve üzeri olan fabrika ve işyerlerinde çalışan, yönetici ve müşterilerin girişlerinde 'Hayat Eve Sığar' (HES) mobil uygulaması üzerinden HES kodlarının sorgulanması işleminin yeterli personel istihdamının ve fiziksel düzenlemelerin sağlanması için ikinci bir karara kadar ertelenmesine,

2. Çalışan kişi sayısı 25 (yirmibeş) ve üzeri olan mağazalar ve işletmelerde çalışan, yönetici ve müşterilerin girişlerinde 'Hayat Eve Sığar' (HES) mobil uygulaması üzerinden HES kodlarının sorgulanması işleminin yeterli personel istihdamının ve fiziksel düzenlemelerin sağlanması için ikinci bir karara kadar ertelenmesine,

3. AVM(Alışveriş Merkezi)'lerde bulunan/bulunacak çalışan, yönetici ve müşterilerin AVM'ye girişlerinde 'Hayat Eve Sığar' (HES) mobil uygulaması üzerinden HES kodlarının sorgulanması işleminin yeterli personel istihdamının ve fiziksel düzenlemelerin sağlanması için ikinci bir karara kadar ertelenmesine,

4.Tüm bankalarda çalışan, yönetici ve müşterilerin bankaya girişlerinde 'Hayat Eve Sığar' (HES) mobil uygulaması üzerinden HES kodlarının sorgulanması işleminin yeterli personel istihdamının ve fiziksel düzenlemelerin sağlanması için ikinci bir karara kadar ertelenmesine,

5.Tüm PTT merkezlerinde çalışan, yönetici ve müşterilerin girişlerinde 'Hayat Eve Sığar' (HES) mobil uygulaması üzerinden HES kodlarının sorgulanması işleminin yeterli personel istihdamının ve fiziksel düzenlemelerin sağlanması için ikinci bir karara kadar ertelenmesine,

6. Tüm konaklama tesisleri ve özel ya da kamuya ait tüm misafirhanelerde çalışan, yönetici ve müşterilerin girişlerinde 'Hayat Eve Sığar' (HES) mobil uygulaması üzerinden HES kodlarının sorgulanması işleminin yeterli personel istihdamının ve fiziksel düzenlemelerin sağlanması için ikinci bir karara kadar ertelenmesine karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."