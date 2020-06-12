Bursa'da dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi
Bursa’da etkili olan sağanak ve dolu, Orhangazi ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi.
Bursa’da bugün etkisini gösteren sağanak, Orhangazi ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi. Yağmur ile birlikte dolu da görülen ilçenin pek çok noktasında hava şartlarına hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı. Sağanak sonucunda bazı işyerlerini de sular bastı.
Bursa’da hava durumu, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, yağışlı havanın önümüzdeki günlerde de etkili olması öngörülüyor.
Video Haberler
- Demet Akalın’ın Mihriban yorumu alay konusu oldu
- Bu hastalığa dikkat! Hasta sayısı kontrolsüz artıyor
- Emre Kınay o görüntüler sonrası ilk kez konuştu!
- İyi karpuz nasıl ayırt edilir? İşte yanıtı
- Fransa'da polis sokağa döküldü
- Ümraniye'de korku dolu anlar! Mahalleli sokağa döküldü
- Halk otobüsünde dehşet anları!
- Yer: Erciyes Dağı... Görenleri şaşkına çevirdi
- İBB'den tarihi proje: Ecdat yadigarlarını kurtaracağız
- Sivas'ta feci kaza: 2, ölü, 2 yaralı