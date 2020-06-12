Bursa'da dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi

Bursa’da etkili olan sağanak ve dolu, Orhangazi ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi.

DHA
12 Haziran 2020 Cuma, 18:43
Abone Ol google-news

Bursa’da bugün etkisini gösteren sağanak, Orhangazi ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi. Yağmur ile birlikte dolu da görülen ilçenin pek çok noktasında hava şartlarına hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı. Sağanak sonucunda bazı işyerlerini de sular bastı.

Bursa’da hava durumu, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, yağışlı havanın önümüzdeki günlerde de etkili olması öngörülüyor.


Video Haberler