Bursa'da dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi

12 Haziran 2020 Cuma, 18:43

Bursa’da bugün etkisini gösteren sağanak, Orhangazi ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi. Yağmur ile birlikte dolu da görülen ilçenin pek çok noktasında hava şartlarına hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı. Sağanak sonucunda bazı işyerlerini de sular bastı.

Bursa’da hava durumu, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, yağışlı havanın önümüzdeki günlerde de etkili olması öngörülüyor.