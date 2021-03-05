Bursalı börek ustası Elon Musk'a seslendi: 'Uzayda börek açmak istiyorum'
Bursa'da daha önce balonla uzaya börek gönderen Hasan Acar, şimdi de uzaya gitmek için gönüllü oldu. Acar, Elon Musk'a seslenerek, "Şube açmak isterse verebiliriz" dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, İngiltere Cambridge Düşesi Catherine Middleton'a ve uzaya börek gönderen, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün börekten minyatürünü yapan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ikramda bulunan börek ustası Hasan Acar, şimdi de uzaya gitmek istiyor.
"UZAY GEMİSİNDE BÖREK AÇMAK İSTİYORUM"
Tezgah başında açtığı börekle ‘Uzay Türk’ yazan Acar, bin insanla uzaya seyahate gideceğini söyleyen Elon Musk'a “Şube açmak isterse verebiliriz” diye seslendi.
Acar, "Daha önce dünyada ilk defa Bursa'dan börek gönderen biri olarak, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanımızın uzaya insan göndereceğiz açıklaması üzerine biz de buna talip olduk. Dünyada daha önce 6'sı Amerikalı, biri İranlı olmak üzere 7 kişi uzaya gitmek için talip olmuştu. Ben de 8'inci kişi neden bir Türk olmasın diye düşündüm. Tabi bunu söylerken bir bilim adamı olarak değil oraya seyahat eden biri olarak istiyorum bunu. Yani uzaydaki hayatı çok merak ediyorum. Gidersem şayet, orada varsa insanlara börek açmak istiyorum. Uzay gemisinde börek açmak istiyorum. Ayrıca Elon Musk, 2025 yılında bin kişiyle uzaya seyahat edeceğini söyledi. Eğer öyle olacaksa ben de şube açarım neden olmasın. Uzayda bir şubem olsun isterim tabi ki. Tabi Elon Musk'la görüşmek lazım ya da o bizimle görüşsün. Şube istiyorsa verebiliriz ya da biz de açabiliriz neden olmasın" diye konuştu.
En Çok Okunan Haberler
- Tarlada bulduğu gök taşına servet teklif ettiler
- Patron ve sevgilisinin işkence ettiği kurye konuştu
- Rektörden ‘içeriye almayın’ emri
- Ağlama muktedir İslamcı, sadece utan!
- Asiltürk'ün sözleri Saadet'i karıştırdı
- Bitlis'te helikopter düştü, 11 şehit!
- 'Erdoğan'a görev onayı yüzde 46 çıktı'
- Rıdvan Dilmen: Yüreği yeten varsa!
- 11 askerin şehit olduğu helikopter sabıkalı çıktı
- Muhalefetten Erdoğan'a: Yeni mi keşfettin?
Video Haberler
- 18 metrelik ölü ispermeçet balinası kıyıya vurdu
- Papa videolu mesajında “Selamın Aleyküm diye seslendi
- 2 bin 500 yıllık surlarda utandıran manzara
- HDP'li başkanın aracı kaza yaptı: 4 yaralı
- Yurttaş, Erdoğan'ı Kılıçdaroğlu'na böyle şikayet etti
- Röntgen görüntüleri gerçeği ortaya çıkardı
- 10 saniyelik video 6.6 milyon dolara satıldı
- Canlı yayındaki o sözlere tepki yağdı
- İstiklal Marşı okuma yarışmasında ödülü kabul etmedi
- 2 metre boyunda! Görenleri hayrete düşürdü
En Çok Okunan Haberler
- Tarlada bulduğu gök taşına servet teklif ettiler
- Patron ve sevgilisinin işkence ettiği kurye konuştu
- Rektörden ‘içeriye almayın’ emri
- Ağlama muktedir İslamcı, sadece utan!
- Asiltürk'ün sözleri Saadet'i karıştırdı
- Bitlis'te helikopter düştü, 11 şehit!
- 'Erdoğan'a görev onayı yüzde 46 çıktı'
- Rıdvan Dilmen: Yüreği yeten varsa!
- 11 askerin şehit olduğu helikopter sabıkalı çıktı
- Muhalefetten Erdoğan'a: Yeni mi keşfettin?