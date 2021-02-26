Bursaspor'dan Pablo Batalla heykeli
TFF 1. Lig'de mücadele eden Bursaspor, efsanesi Pablo Batalla'nın heykelini dikti.
Bursaspor Kulübü'nde yönetim kurulu eski üyesi avukat Hakan Dinçtürk‘ün projesini üstlendiği, sanatçı Rıdvan Sevim ve endüstriyel tasarımcı Oktay Türkoğlu’nun çalışmalarıyla yapımı tamamlanan Pablo Martin Batalla heykelinin açılışı gerçekleştirildi. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nin ana girişine konulan heykelin açılış törenine Arjantinli Pablo Martin Batalla ailesi ile birlikte katılırken, Bursaspor teknik heyeti ve oyuncular da törende yer aldı.
"BU ŞEHRE HER ZAMAN MİNNETTARIZ"
Batalla, “Mustafa hoca ve gençlere de çok teşekkür ediyorum, yoğun bir dönemden geçmelerine rağmen buradalar. Sakin olsunlar, hepsiyle gurur duyduğumuzu bilsinler. Hakan Dinçtürk’e teşekkür ediyorum, bu projeyi ilk düşünen çıkaran kendisi. Projenin arkasında birçok insan olduğunu biliyorum, onlara da teşekkür ediyorum. Rıdvan Sevim’in yaptığı işi gördüm, gerçekten çok müthiş. Özellikle heykelin burada olmasını sağlayan herkese teşekkür ederim. Böyle bir büyük eseri ben hala hak etmediğimi düşünüyorum ama gururlu olduğumu inkar edemem. Kızım da büyüdüğü zaman babasına ithaf edilen bu eseri görecek ve gurur duyacaktır, bu benim için çok değerli. Bu tesis, beni buraya getiren rahmetli başkanımızın adını taşıyan tesis. Burada çok büyük başarılar edindiğimiz, kariyerimin en önemli, en değerli zamanını geçirdiğim tesis. Biz bu kulübe ve şehre her zaman minnettarız” dedi.
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