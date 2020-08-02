Bursaspor'un acı kaybı; Mesut Şen veat etti
Türk futbolu ve Bursaspor camiasının efsane oyuncularından Mesut Şen hayatını kaybetti.
Türk futbolu ve Bursaspor camiasının efsane oyuncularından Mesut Şen hayatını kaybetti.
Bursaspor Kulübü, Mesut Şen için başsağlığı mesajı yayınlayarak, "Efsane futbolcularımızdan Mesut Şen'in vefat ettiği haberini büyük üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Mesut Şen'e Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve camiamıza baş sağlığı dileriz" ifadelerine yer verdi. Bursa ve spor kamuoyu da Şen'in ailesine başsağlığı dileklerini iletti.
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