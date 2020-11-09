'Büyük indirim' hareketliliğiyle ilgili uyarı: 'Çoğu yalancı indirim'

09 Kasım 2020 Pazartesi, 11:47

Her yıl Efsane Cuma ya da Kara Cuma gibi isimlerle kasım ayında başlatılan indirim dönemi nedeniyle mağazalarda hareketlilik başladı, indirim afişleri vitrinlerdeki yerini aldı.





Çoğu firmanın uyguladığı indirimlerle hem perakende hem e-ticaret tarafında her yıl kasım ayında alışveriş rekorları kırılıyordu ancak bu yıl bazı tüketiciler yapılan indirimlerin gerçek olmadığını düşündüklerini söylediler. Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu da “Tüketici artık daha bilinçli" diyerek dikkat edilmesi gereken noktaları sıraladı.

"İNDİRİMLERİN BÜYÜK BÖLÜMÜ YALANCI İNDİRİM"

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, "İndirimlerin büyük bölümü yalancı indirim. Ama güzel olan bir şey var tüketici artık bunun farkında. Şimdi yapılması gereken, o yalancı indirim yapan firmaların üzerini çizecek ve alışveriş yapmayacak. Bir de onlar hakkında şikayette bulunacak. Çünkü tüketici hakları kanunun 54'üncü maddesinde indirimli satışlar ile ilgili bir bölüm var. Burada yalancı indirim yasaklanmış. Dolayısı ile bu maddeye aykırılıktan aynı kanunun 77'nci maddesine göre ceza kesilecek. Ticaret Bakanlığı bu cezayı 10 katına kadar arttırabilecek" ifadelerini kullandı.

"EN ÇOK İNDİRİM YALANI İNTERNET ORTAMINDA OLUYOR"

İnternet ortamında fiyatlar üzerinde daha fazla değişiklik yapıldığının altını çizen Ağaoğlu şunları söyledi:

"En çok indirim yalanı internet ortamında oluyor. Üstelik sahte ürünler de gönderilebiliyor. Bu nedenle tüketiciler internetten alışveriş yapıyorlarsa o firmanın fiyat etiketinin bulunduğu sayfanın kopyasını alsın. Hakkındaki şikayetleri arama motorlarında araştırsın. Ayrıca o firmanın adresi, sabit telefonu, açık adresi ve mersis numarası yani bizim T.C kimlik numaramız gibi kimliğinin orada belirtilmiş olmasını mutlaka araştırmalıyız. Çünkü bir olumsuzlukla karşılaşıldığında muhatabını bulabilmesi için bu bilgilerin olması lazım. Zaten kanun bunların yazılmasını zorunlu kılıyor. Bunlar yazılı değilse riske giriyorsunuz. Oradan alışveriş yapmayın."

"İNTERNET ÇILGINLIĞINDAN SONRA FİYATLARLA ÇOK OYNANMAYA BAŞLANDI"

40 yıldır mağazacılık sektöründe olan Yusuf Armağan, müşterilerin indirim etiketi görmeden alışveriş yapmak istemediklerini belirtti. Armağan, “Esasında artık müşteri çok bilinçli. Özellikle bizim müşterimiz barkod fiyatlarına sezon başında bakıyorlar. İndirime girdiğimiz zaman fiyatları yükseltmiş miyiz yoksa yükseltmemiş miyiz bunu takip edebiliyorlar. Ama bu internet çılgınlığından sonra bu fiyatlarla çok oynanmaya başlandı. Aynı ürünün fiyatını yüzde 60, yüzde 70 çıkartıyorlar. Daha sonra indiriyorlar. Bu biraz da müşterinin isteği gibi aslında. Çünkü insanlar artık indirim olmadan alışveriş yapmak istemiyorlar. Herkes indirimi bekliyor. Ortada tüketiciyi kandırma durumu var, yok diyemeyiz" şeklinde konuştu.

TÜKETİCİLER ARTIK İNANMIYOR

İndirime sayılı günler kala mağazalarda da hareketlilik yaşanmaya başladı. Bediha Sarıbaş, “İndirimleri gerçekçi bulmuyorum. İndirimden önce bayağı yükseltiyorlar sonra indirim yapmış gibi gösteriyorlar. Aslında gerçek fiyatının aynısı. İndirim falan yok. Normalde takip ediyorum. Ama yani gerçekten aynı fiyatlar yükseliyor, tekrar indirmiş gibi gösteriyorlar” dedi. Bir başka vatandaş ise, “İndirimler tabii ki gerçek değil. Siz gerçek olduğunu mu düşünüyorsunuz? Bizi sömürüyorlar resmen adı da indirim olarak kaydediliyor. Ben hiç inanmıyorum. O yüzden toplumumuz da bunlara inanmasın" şeklinde konuştu.