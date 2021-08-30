Büyük Menderes İnisiyatifi'nden imza kampanyası

30 Ağustos 2021 Pazartesi, 12:19

Büyük Menderes İnisiyatifi, Sudan Koyun Geçirme Yarışması'nda, Menderes Nehri ve havzası hakkında bilgilendirme masası kurdu. Menderes’in kültürüyle özdeşleşen yarışmanın gelecek nesillere bırakılabilmesi için nehrin korunması gerektiğine dikkat çekildi.

Sudan Koyun Geçirme Yarışması, Büyük Menderes Nehri’nde düzenlendi. Kuraklık nedeniyle su çekildiği için, etkinlik alanına tankerlerle su verildi. Büyük Menderes İnisiyatifi, etkinlik alanına kurulan bilgilendirme masalarında stant açtı. Burada, Menderes Nehri ve kuraklıkla ilgili bilgilendirme yapıldı. Büyük Menderes Nehri’nin korunması için imza kampanyası başlatıldı.

Büyük Menderes İnisiyatifi Sözcüsü Mustafa Çallıca; Koyun Atlatma Festivali’nin; Menderes nehriyle bütünleşmiş, kadim bir gelenek olduğuna dikkat çekerek, son yıllardaki kuraklığın etkisiyle nehrin susuz kalmasının büyük bir acı olduğunu söyledi.

Çallıca, koyunların adeta nehrin akan zamanlarını ararcasına isteksiz olduğunu gördüklerini söyleyerek, bunun bile kuraklık konusunda duyarlılık gösterilmesi için yeterli olduğunu söyledi.

Büyük Menderes İnisiyatifi olarak, bir kampanya yürüttüklerini belirten Mustafa Çallıca; kampanyada gördükleri ilginin bugün de devam ettiğini ve vatandaşların kuraklık konusunda acil çözüm beklediğini söyledi.

Fosil yakıtlardan uzak durulması, salma suyla sulamaya son verilerek çiftçilere damlama sulama yapmaları için destek verilmesi, fabrikaların atıklarını Menderes’e arıtmadan bırakmalarının önüne geçilerek bunu yapan işletmelere en ağır şekilde cezaların uygulanması ve Paris İklim Anlaşması’nın imzalanması gibi tedbirlerin bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini vurgulayan Çallıca; aksi halde gelecek nesillere karanlık bir miras bırakılması gibi tehlikelerin çok yakın olduğunu dile getirdi.