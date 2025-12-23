Vanlı ‘aşiret lideri’ Ankara'da oğlunu vurdu: Serbest bırakıldı

Ankara’nın Yeni Mahalle İlçesi’nde meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre Ertoşi aşiretinin lideri olan İskender Ertuş, ikinci eşinin çocuğu olan Sadi Ertuş’un Ankara’nın Yeni Mahalle semtinde bulunan ikametine gitti.

Amida Haber’in aktardığına göre, burada baba ile oğlu arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışması yaşandı.

Tartışmanın büyümesi ile İskender Ertuş oğlu Hadi İskender’e silahla ateş açtı. Komşuların ihbarı ile çok sayıda polis ile 112 ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Hadi İskender hastaneye kaldırılırken, baba İskender Ertuş gözaltına alındı.

SERBEST BIRAKILDI

Ayaklarından yaralanan Ertuş’un tedavisi devam ederken, babanın Emniyetteki ifade işlemleri sona erdi, serbest bırakıldı.

İSKENDER ERTUŞ KİMDİR?

İskender Ertuş, 1955 yılında Van’ın Başkale ilçesinde doğdu. Babası Mahmut Ertuş’un 1979 yılında vefat etmesinin ardından Ertoşi aşiretinin liderliğine seçildi.

Türkiye’de Van, Hakkari, Şırnak, Siirt, Batman ve Diyarbakır’da varlık gösteren Eroşi aşiretinin lideri İskender Ertuş, bölgede koruculuk sistemini ilk kabul eden aşiretlerden biri olarak biliniyor.

23 YILDA 5 PARTİ DEĞİŞTİRDİ

23 yılda beş farklı siyasi partide siyaset yapan İskender Ertuş, geçtiğimiz aylarda üçüncü kez AKP’ye katılmıştı. Ertuş’a Selahattin Demirtaş, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu farklı dönemlerde parti rozeti takmıştı.