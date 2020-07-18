Büyükada'da açık hava sinema keyfi sürüyor

18 Temmuz 2020 Cumartesi, 19:24

Açık Havada Sinema etkinliklerinin ilki, 16 Temmuz akşamı, Türkan Şoray, Kadir İnanır ve Ahmet Mekin'in başrollerini paylaştığı, unutulmaz bir Atıf Yılmaz filmi olan "Selvi Boylum Al Yazmalım" ile başladı. Filmin müziklerini yapan Cahit Berkay ve Taner Öngür mini konserleriyle geceye renk kattı.

Nostaljik sinemanın dokusuna uygun olarak, Büyükada tarihi Faytoncular Meydanı'nda, pandemi koşullarını dikkate alarak açılışı gerçekleştirilen etkinliğe Ada halkı büyük ilgi gösterdi. İzleyiciler arasında şair, yazar Ataol Behramoğlu, tiyatro ve sinema oyuncusu Mehmet Esen, gazeteci Nadire Mater de vardı.

Belediye Başkanı Erdem Gül, yaptığı açılış konuşmasında etkinliğin gerçekleştirildiği Faytoncular Meydanı'na dikkat çekerek, "Bu meydanda uzun yıllar çalışarak ekmek paralarını kazanan faytoncu arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bu meydan onlarındır. Dolayısıyla sinemayı onlara emanet ederek başlatıyoruz" dedi. Tüm dünyayı etkisi altına alan salgını da hatırlatan Gül, "Pandemi koşullarında da olsa, uzun zaman sonra biraraya gelip açık havada sinema izlemek keyif verici. Ada'da açık sinemayı yaşatmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

EFSANE MÜZİSYENLER ADALILAR İÇİN ÇALDI

Yönetmen Kaan Müjdeci de Büyükada'da böyle bir etkinlik yapmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi ve etkinliğe ev sahipliği yapan Adalar Belediyesi'ne teşekkür etti.

Efsane müzisyenler Cahit Berkay ve Taner Öngür "Selvi Boylum Al Yazmalım" müziği ile konukların karşısındaydılar. İkilinin harika performansı izleyiciler tarafından dakikalarca alkışlandı.

Müzik yerini filme bıraktı...

GÖSTERİMLER SÜRÜYOR

Adalılar, 17 Temmuz Cuma akşamı "Arizona Rüyası", 18 Temmuz Cumartesi de "Parazit" filmleri için biraradaydı. Açık Havada Sinema'nın yarınki (19 Temmuz) filmi ise Mavi Boncuk.

Gösterimler her perşembe, cuma, cumartesi ve pazar günleri, saat 20.30'da düzenlenmeye devam edecek.