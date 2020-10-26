Büyükşehirlerin yanı sıra Anadolu’nun pek çok kentinde vaka sayıları hızla artıyor

26 Ekim 2020 Pazartesi, 05:30

Okulların açılması, tatilcilerin ve memleketine gidenlerin kente geri dönmesi, havaların serinlemesiyle kapalı alanda daha fazla vakit geçirilmesi, AVM ve fabrikaların yeterli önlem alınmadan çalıştırılmasının vaka artışını beraberinde getirdiğini ve İstanbul’un salgının ilk başladığı zamandaki yoğunluğuna geri döndüğünü kaydeden hekimler, doluluk oranı yükselen hastanelerde zorunlu olmayan ameliyatların, tetkiklerin ertelenmeye başlandığını belirtti. “Bu anlayışla salgının kontrol altına alınması çok zor. İstanbul’da çember çok daraldı” uyarısını yapan hekimler, bulaş zincirini kırmak için toplumsal hareketliliği azaltacak tedbirler alınması önerisinde bulundu.

‘CİDDİ YOĞUNLUK VAR’

Gazetemize konuşan hekimlerin değerlendirmeleri şöyle:

- İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip: İstanbul, salgının ilk başladığı zamandaki yoğunluğuna geri dönmüş durumda. Birinci basamak koruyucu sağlık hizmetleri sağlanamadığı için hastanelerde çok ciddi yoğunluklar yaşanıyor. Bu yaz açılan Murat Dilmener ve Feriha Öz pandemi hastaneleri mevcut kapasitelerini doldurmuş durumda. Hastanelerde sadece ağır hastaların olduğunu düşünürsek aslında durum salgın başlangıcından daha kötü durumda. Deneyimli kadrolar sürecin doğru yönetilememesi nedeniyle erken emekli oluyor. Bu anlayışla salgının kontrol altına alınması çok zor. İstanbul’da çember çok daraldı, hızla tüm ilgili kuruluşlarla birlikte halk sağlıkçıların yönetiminde önlemler alınması gerekiyor.

- Prof. Dr. Kayıhan Pala: İstanbul’un yeniden Vuhan’a döndüğü, bakanın açıklamalarından da anlaşılıyor. Ancak bu kez Anadolu’nun değişik kentlerinde de salgının tepe noktasına hızla yükselen bir durumla karşı karşıyayız. Ölüm sayılarına baktığımızda ağustosa göre haftalık ölüm sayılarında 3 kat artış var. Ciddi bir artışla karşı karşıyayız. Bulaş zincirini kıracak önlemler almak lazım. Bunun yolu toplumsal hareketliliği azatmaktan geçiyor.

- Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Virüs bir şehri kendine seçip orada yayılmıyor. Nerede ortam bulursa orada yayılıyor. Şehirler arası dolaşımı kontrol altına almazsak hastalık yayılır. Böyle devam edersek bu tedbirlerle ve bu uyum oranları ile İstanbul’da önce azalacak sonra yeniden 3. 4. artış dönemine çıkacak, hatta bütün şehirlerde bunu göreceğiz. Ta ki toplumsal bağışıklık sağlanıncaya kadar. Biz de toplu taşıma en önemli iki bulaş ortamından birisi. Bu nedenle mesaileri kademelendirmek önemli. Toplanmalara mutlaka sayı kısıtlamaları konmalı. Şehirler arası dolaşmalarda kontrol mekanizması olmalı. Test pozitif politikasını bir an önce değiştirmemiz gerek.

- Prof. Esin Davutoğlu Şenol: Kontrol edilmemiş salgını değişik illerde dalga dalga yaşıyoruz. Yüz yüze eğitim kontrolsüz başladı, salgının artmasında etkisi var tabii. Bütün illerde turizm kalabalıklığı ve dönüşlerin de etkisi var. Şu an birinci dalganın ikinci pikindeyiz, birinci dalgayı bitiremedik. Kontrol için etkin önlem alınmazsa artış devam edecektir ve bizi ciddi kapanma sürecine sürükleyecektir. Ona mecbur kalacağız.