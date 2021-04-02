Çakırözer: 'İşçiye verilen sözler tutulmadı'
Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ Genel Müdürlüğü ile Şeker Kurumu’nun hesaplarının görüşüldüğü TBMM KİT Komisyonu’nda konuşan CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, kuruma bağlı fabrikalarda çalışan işçilerin kadroya geçirilmediğini vurgulayarak, “Fabrikalarda 15-20 yıldır geçici olarak çalışan işçileri kadroya alacağız dediniz, dışarıdan daimi işçi alımı yaptınız” dedi.
TBMM KİT Komisyonu’nda Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ Genel Müdürlüğü ile Şeker Kurumu hesapları önceki gün görüşüldü.
Görüşme sırasında söz alan CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, kurumun fabrikalarında çalışan işçilere kadro sözü verildiğini, ancak tutulmadığını vurgulayarak, şunları söyledi:
“Eskişehir Kazım Taşkent Şeker Fabrikamız ve Türkiye’nin dört bir yanında şeker fabrikalarındaki geçici işçilerimize verilen sözler tutulmadı. Fabrikalarda 15-20 yıldır geçici olarak çalışan işçileri kadroya alacağız dediniz, dışarıdan daimi işçi alımı yaptınız. Alınsın, ancak bu işçilerimize verilen sözler de tutulmalı.
Geçici işçi ayıbı artık bitmeli. Fabrikalarımızda maksimum üretimle ülkemize gurur yaşatan emekçilerimiz bir an önce kadroya alınmalı.”
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürü’ne de çağrıda bulunan Çakırözer, “On yıllardır fabrikalara emek veren işçilerimiz hala emekliliklerini alamadılar. Geçici işçilerimizin yaşadığı kadro mağduriyetine artık sessiz kalmayın” dedi.
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