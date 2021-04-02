Pandemi devam ederken sona eren kısa çalışma ödeneğinin devam etmesi isteniyor

02 Nisan 2021 Cuma, 04:00

Pandemide üçüncü dalga en sert şekilde yaşanırken kısa çalışma ödeneğinde (KÇÖ) sürenin uzatılmaması hem işçi hem işveren kesiminde tepki yarattı. Ortak hareket etme kararı alan işçi ve işveren örgütleri hükümete durumu anlatmak için harekete geçerken Türk-İş Başkanı Ergun Atalay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüştü.

İşyerlerinin salgın nedeniyle yararlandıkları KÇÖ’de süre 31 Mart’ta doldu. İşçi konfederasyonlarının yanı sıra Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) gibi işveren örgütleri de KÇÖ’nün uzatılmasını istiyor. Türk-İş ile işveren örgütleri bu konuda ortak hareket ediyor. TOBB ile Türk-İş, ödeneğin uzatılması için iktidara bastırıyor. Geçen hafta Türk-İş Başkanı Ergün Atalay’ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a giderek uzatma talebini bizzat anlattığı öğrenildi. Tarafların ortaklaştırdıkları talepleri yazılı metin halinde de Cumhurbaşkanlığı’na sundukları dile getiriliyor. Ancak hükümetten henüz bir adım yok. 5 Nisan’da mart ayına ilişkin KÇÖ’lerin ödeneceğine işaret eden taraflar ise önümüzdeki günlerde bir düzenleme olabileceği konusundaki umudunu koruyor.

1.3 MİLYON KİŞİ

Şubatta 1.3 milyon işçi KÇÖ almıştı. 751 bin 135 işçi de ücretsiz izindeydi. Pandeminin başından bu yana KÇÖ’den yararlanan işçi sayısı 3.8 milyon, ücretsiz izne çıkarılan işçi sayısı da 2.5 milyona ulaşmış durumda. KÇÖ’nün uzatılmaması nedeniyle önümüzdeki günlerde 1.3 milyon işçinin daha ücretsiz izne çıkarılabileceğine dikkat çekiliyor. Bu da milyonlarca işçinin açlık sınırının altında aylık 1431 TL’ye (nakdi ücret desteği) mahkûm edilmesi anlamına geliyor.

DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, iktidarın milyonlarca işçiyi ilgilendiren KÇÖ’yü sonlandırmadan önce sendikalarla görüşme gereği bile duymadığını söyledi. “Yok sayılıyor” dedi. Çerkezoğlu, şöyle devam etti:

EN AZ ‘ASGARİ’

“KÇÖ almakta olan 1.3 milyon işçi ne olacak? Ya ücretsiz izne çıkarılacak ya da işten atılacak. İşyerleri kapanacak. İşsizlik artacak. Oysa biz ücretsiz iznin sonlandırılmasını istiyoruz. Günde 47 TL, ayda 1431 TL ile yaşamak mümkün değil. Şimdi çok daha fazla işçi ücretsiz izin dayatması ile karşı karşıya kalacak. Oysa pandemi tüm hızıyla sürüyor. Ekonomik ve sosyal tahribatı devam ediyor. Türkiye, tarihinin en büyük iş ve istihdam kaybını yaşıyor. Böylesi bir dönemde bu yaklaşımın akılla, mantıkla, vicdanla bağdaşır tarafı yok.” Arzu Çerkezoğlu, KÇÖ’nün bütün çalışanların yararlanacağı şekilde en az asgari ücret seviyesine çıkartılarak devam ettirilmesi gerektiğini vurguladı.

‘ÖDENEK MİKTARI ARTARAK SÜRMELİ’

Tez-Koop-İş Sendikası Genel Sekreteri Hakan Bozkurt, aylık 1431 TL nakdi ücret desteğinin “trajikomik bir rakam” olduğunu vurguladı.

Bozkurt, şöyle konuştu: “Sayın Cumhurbaşkanı’na, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na ve yetkililere sesleniyoruz; ödeneği sonlandırmak işçileri yani toplumu intihara sürüklemektir. Pandemi koşulları devam ederken işçileri ve bakmakla yükümlü oldukları ailelerini mağdur etmek geri dönüşü olmayan sonuçlara yol açacaktır. 1.3 milyondan fazla çalışana KÇÖ veriliyordu. Talebimiz; işten çıkarma yasağı devam ederken KÇÖ’nün sürdürülmesi, kapsamının genişletilmesi ve ödenek miktarının enflasyon oranı da dikkate alınarak tekrar hesaplanmasıdır. KÇÖ alan işçilerin ileride işsizlik ödeneği ve emeklilik hakkında kayıp yaşamaması üzerine de düzenleme yapılmasıdır.”