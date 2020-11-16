Çakırözer: “Samimiyseniz Bilgen, Kavala özgür kalmalı, Berberoğlu Meclis’e dönmeli”

16 Kasım 2020 Pazartesi, 12:23

Sincan Cezaevi’nde tutuklu eski Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen’i ziyaret eden CHP’li Utku Çakırözer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün ‘yargı bağımsızlığı’ ve ‘hukuk devleti’ konusundaki son açıklamalarını hatırlatarak, Ayhan Bilgen ve cezaevlerindeki düşünce suçlularına özgürlük çağrısında bulundu.

Çakırözer Bakan Gül’ün, “Anayasa Mahkemesi kararları bağlayıcıdır. Tüm kişileri, kurumları bağlar ve kararlarının gereği yapılır” açıklamalarını gündeme getirerek, “Madem böyle düşünüyorsunuz daha önce aynı dosyadan cezaevinde tutulan ve Anayasa Mahkemesi’nin hakkında hak ihlali kararı verdiği Ayhan Bilgen neden cezaevinde? İstanbul Milletvekilimiz Enis Berberoğlu neden hala Meclis’e dönmedi? Selahattin Demirtaş, Osman Kavala AİHM kararlarına rağmen neden hala tutuklu? Eğer bu açıklamalarda samimiyseniz bu isimler bir an önce özgür kalmalı, Milletvekilimiz Enis Berberoğlu derhal Meclis’e dönmelidir” dedi.

BİLGEN: BİR HUKUKSUZLUK DAHA

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Sincan Cezaevi’nde tutuklu eski Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen’i ziyaret etti. Çakırözer, Ayhan Bilgen’in kendisini tutuklayan heyetin, Anayasa Mahkemesi kararını ve hukukun temel ilkelerini yok saydığını hatırlattığını söyledi. Bilgen, Çakırözer aracılığı ile gönderdiği mesajında, “Anayasa Mahkemesi kararına rağmen hakkımda yeni hiçbir delil olmadan daha önce haksız aylarca tutuklu kaldığım aynı dosyadan yeniden tutuklandım. Yaşadığım hukuksuzluğun üstüne yeni hukuksuzluk ekleniyor. Bu adaletsizliğin ortadan kaldırılması için Anayasa Mahkemesi’ne başvurdum” dedi.

"SAMİMİYSENİZ ÖZGÜR KALMALILAR!"

Çakırözer, ziyareti sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün yargı bağımsızlığı ve hukuk devleti konusunda arka arkaya yaptığı son açıklamaları gündeme getirerek, cezaevlerindeki düşüne suçlularının özgür kalmasını istedi. Çakırözer, “Ayhan Bilgen altı yıl önce yargılanıp, yedi ay hukuksuz bir şekilde tutuklu kaldığı ve AYM’nin hak ihlali verdiği dosyadan yeniden tutuklandı. 2 aydır Sinan Cezaevi’nde tutuklu. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamalarda hukuk devleti ilkesini güçlendirme, öngörülebilir, kolay erişilebilen, hızlı ve etkin işleyen yargı sistemi konusunda yeni adımlar atacaklarını söyledi. Onun açıklamalarının ardından Bakan Gül de, Anayasa Mahkemesi kararlarının bağlayıcı olduğu yönünde açıklamalarda bulundu. Gerçekten böyle düşünüyorlarsa Ayhan Bilgen neden hala Sincan Cezaevi’nde tutuluyor?” dedi.

Cezaevlerindeki siyasi tutukluların durumunu gündeme getiren Çakırözer, “ Osman Kavala hakkında verilen iki tahliye, bir beraat ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararına rağmen 3 yıldır cezaevinde. Selahattin Demirtaş hakkında AİHM kararı var. Düşüncesini beğenirsiniz ya da beğenmezsiniz yazar Ahmet Altan televizyon programı, yazısı nedeniyle 1506 gündür tutuklu. Madem bağımsız yargı, hukuk devleti diyoruz bu insanlar derhal özgür kalmalı” dedi.

BERBEROĞLU MECLİS’E DÖNMELİ

Anayasa Mahkemesi’nin milletvekilliği düşürülen Enis Berberoğlu için verdiği hak ihlali kararını da hatırlatan Çakırözer, “Milyonlarca İstanbullu’nun oylarıyla Meclis’e gönderilen Milletvekilimiz Enis Berberoğlu da bu açıklamalar sonrasında Meclis’te görevine derhal dönmelidir” açıklamalarında bulundu.



