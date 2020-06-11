Camiye saldıran kişiye ülke tarihinin en ağır hapis cezası verildi

11 Haziran 2020 Perşembe, 19:20

Babasının eşi tarafından evlat edinilen 17 yaşındaki Çinli Johanne Zhangjia Ihle-Hansen'i öldüren 22 yaşındaki Manshaus, üvey kardeşinin Asyalı kökeni dolayısıyla aileleri için bir tehdit olduğunu dile getirmişti.

Üvey kardeşini öldürdükten sonra da evinin yakınındaki El-Nur İslam Merkezi'ne giden saldırgan, burada ateş açarak bir kişinin yaralanmasına neden olmuştu.

Yargıç Annika Lindstroem, saldırganın camiye gitmesindeki amacın mümkün olabildiğince çok sayıda Müslümanı öldürmek olduğunu dile getirdi. Savcı da Manshaus hakkında en üst sınırdan ceza verilmesini talep etmişti.Manshaus, mahkemede göçmen ve Müslümanlara karşı görüşlerini paylaşarak pişman olmadığını söylemişti.

Mahkeme de bu talebe uydu ve saldırgana 21 yıl hapis cezası verdi. Böylece Manshaus, mevcut en üst sınırdan ceza aldı.

Yeni Zelanda'da geçen yıl yapılan ve 50'den fazla insanın hayatını kaybettiği cami saldırısına hayranlık duyduğunu ve onu taklit etmek istediğini söyleyen Manshaus, kendi üzerine bir kamera takmış ama cami saldırısı sırasında yayın yapmayı başaramamış.

2012 Ağustos'unda Oslo ve Ütoya Adası'nda düzenlediği iki ayrı saldırıda 77 kişiyi öldüren Norveçli Anders Behring Breivik de 21 yıl ile ülke kanunlarının en ağır cezasını almıştı.