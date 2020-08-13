Can Yücel Datça’daki mezarının başında anıldı

13 Ağustos 2020 Perşembe, 11:11

Hayata veda edişinin 21. yılında Datça’daki mezarının başında anılan Can Yücel için Can Baba’ya Bin Selam etkinliği düzenlendi.





Uluslararası Knidos Kültür Sanat Akademisi’nin (UKKSA) düzenlediği etkinlik saat 16:00’da Can Yücel’in mezarı başındaki toplantıyla başladı. Anmada Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar, UKKSA yönetim kurulu başkanı Nevzat Metin, yazar Nedim Gürsel, şair Namık Kutumcu, Ressam Umur Türker, gazeteci Vecdi Sayar, İş adamı Ömer Akat, yönetmen İbrahim Yurttaş, UKKSA Art Direktörü Emine Özkarslıoğlu ve UKKSA yönetim kurulu üyesi Filiz Erman Immich vardı.





Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar, şair Namık Kuyumcu, yazar Nedim Gürsel, gazeteci Vecdi Sayar ve UKKSA kurucusu Nevzat Metin’in konuşmalarının ardından 18:00 Yakaköyde bulunan UKKSA'da Can Yücel üzerine konuşmalar yapıldı. Şairin kızı Güler Yücel konuşmacılar arasında babasından ve bu sene kaybettiğimiz annesi Güler Yücel'i andı. Gece İhsan Eş'in seslendirdiği Anadolu Türküleriyle son buldu.