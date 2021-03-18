Çanakkale şehitleri İzmir'de anıldı
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle Kadifekale Şehitliği'nde düzenlenen resmi törene katıldı.
Türk tarihinin en şanlı destanlarından biri olan 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nün 106. yılı nedeniyle İzmir'in Konak ilçesinde bulunan Kadifekale Şehitliği'nde tören düzendi. Törene İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Ali Sivri, AKP İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, AKP İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, şehit ve gazi dernekleriyle, odalar ve sivil kuruluşlarının temsilcileri ve yurttaşlar katıldı. Şehitlikteki tören anıta çelenk konulmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Şehit İdari Ataşe Çağlar Yücel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden Ömer Osman Özsan, “Çanakkale Destanı”, Aytuğ Arslan da “Mehmet Toprak Oldu” isimli şiiri okudu.
Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği İzmir Şubesi Başkanı Recep Doğru da günün anlam ve önemine ilişkin yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Şanlı tarihimizi gelen nesillere anlatabilmek, hatırlatabilmek, genç zihinlerde yer etmesini sağlamak ve minnet duygularımızla onların anılarını canlı tutmaya çalışmak için bulunduğumuz bölgelerin en gösterişli yerlerine anıtlar diktik. Şehitlikler inşaa ettik. Vatan bir toprak parçasıdır ama her toprak parçası vatan değildir.”
Törende İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, şehitlik defterini imzaladı. İzmir İl Müftü Yardımcısı Rahmi Yiğit'in şehitler için dua okumasının ardından, Kadifekale Şehitliği'ndeki kabirlere karanfil bırakıldı.
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