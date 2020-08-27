Çanakkale'de akarsuya dökülen fabrika atığı görüntüleri tepki çekti

27 Ağustos 2020 Perşembe, 20:38

Kuzey Ormanları Savunması, twitter hesabı üzerinden görüntüleri paylaşarak yaptığı açıklama: "Burası da Çanakkale Ayvacık İlçesi Tuzla Köyü'nden geçen Tuzla Çayı'nın can çekişen hali. Yerka Elektrik Üretim A.Ş'ye ait JES, çaya kaynar su deşarjı yapıyor.Memleket doğası patronların yağması altında ne kanun tanıyorlar ne mahkeme. Müdahale ediniz" diyerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na çağrıda bulundu.



