Canan Kaftancıoğlu: Atatürk'le sorunu olanla dostluk dahi yapmam

Atatürk hakkındaki açıklamaları parti içerisinde tartışmalara neden olan Kaftancıoğlu, tartışmalara son noktayı koyarak, "Atatürk ile sorunu olanla bırakın siyaset yapmayı, dostluk dahi yapmam." dedi.

cumhuriyet.com.tr
26 Ocak 2021 Salı, 09:18
Canan Kaftancıoğlu: Atatürk'le sorunu olanla dostluk dahi yapmam
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CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, kendisine Mustafa Kemal Atatürk hakkında yöneltilen suçlamalara yanıt verdi.


Halk TV'de konuşan Kaftancıoğlu, kendisinin  Atatürk ile bir sorunu olmadığını vurgulayarak, “Atatürk ile sorunu olanla bırakın siyaset yapmayı, dostluk dahi yapmam. Ben Cumhuriyetin yetiştirdiği bir kız çocuğuyum” ifadelerini kullandı.

Mehmet Ali Çelebi, Ergenekon, Balyoz kumpasları esnasında Silivri’de tutuklu kalırken kendisinin CHP PM üyesi olduğunu hatırlatan Kaftancıoğlu, “Mehmet Ali Çelebi serbest kalınca ilk ziyaretlerinden birini benim evime yapmıştı. Ben kendisinin benim Atatürk’le sorunum olduğunu düşündüğünü sanmıyorum. Eğer, öyle düşünüyor olsaydı bir dostluğumuz oluşmazdı. Bu cümlelerle ifade etmişse eğer, kendisiyle çelişir diye düşünürüm” ifadelerini kullandı.


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