CANAN’dan 'Falname' serisine özel performans

30 Kasım 2020 Pazartesi, 12:14

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, "Minyatür 2.0: Güncel Sanatta Minyatür" sergisi kapsamında özel bir etkinliği daha ziyaretçilerle buluşturuyor.

Sergide 1 Mayıs, Ademler ve Havvalar, Güzel ve Çirkin (Aslan ve Ceylan), İbretnüma ve Falname başlıklı işleriyle yer alan CANAN'ın yüzyıllar önce Osmanlı nakkaşları tarafından hazırlanan Falnamelerden ve İslam mitolojisindeki karakterlerden etkilenerek hazırladığı 71 minyatürden oluşan "Falname" serisi, performansında kullandığı tarot destesine dönüşüyor.

Minyatürü ilk olarak 1998 yılında keşfettiğini ve içerdiği imgelerin zenginliğini fark ettikçe bu forma daha aşık olduğunu söyleyen CANAN, fal ritüeli ile minyatür arasındaki ilişkiyi şöyle ifade ediyor: "Minyatürlerdeki olağanüstü güçler ve efsanevi yaratıklar aslında bilinçaltımızdaki korkuları simgeliyor. Bu imgelerle karşı karşıya gelmek, korkuların su yüzüne çıkmasına ve kişinin kendine dair bazı şeyleri öğrenmesine yol açıyor. Eğer orada sizi çeken bir şey varsa kendiniz adına bulacağınız bir şey de var demektir."

SANAT YAPITINDAN KEHANET İMGESİNE

Yarı hayvan yarı insan bedenli sembolik kahramanlar, mitolojik hikâyeler, kuşlar ve çiçekler gibi imgelerin yer aldığı "Falname" serisinde daha önce üretilmiş minyatürlerden ve tarot falından esinlendiğini dile getiren sanatçı, buradan yola çıkarak gerçekleştirdiği performansa dair ise şu bilgileri paylaşyor:

"İster tarot ister kahve ya da papatya falı olsun tüm fallar imgeye bakarak yorum yapmakla ilgili. Bir falcı olarak bütün o sembollerden sonsuz anlamlar çıkartabilirsiniz. Dolayısıyla falcının mahareti de bence orada… Fal bakma ritüeline sadık kalarak dilediği zamanda kartları farklı açılımlara göre dağıtan falcı, gördüğü resimlerden danışan kişiye bir yorum/fal kehaneti çıkarabilir. Sanat yapıtını okumak, hissetmek, analiz etmek aslına bakılırsa aynı fal bakmak gibi şekillerden, renklerden anlam çıkartarak umut duymayı beraberinde getirir. Zihnimiz, geçmişin deneyimleri ve geleceğin hayalleri ile şimdiyi oluşturur. Geçmişin negatif deneyimlerinde boğulmadan, geleceğin kaygılarına takılmadan pozitif baktığımızda hayallerimizi gerçekleştirmek mümkündür."

Falname performanslarına, 13 Ocak 2021 tarihine kadar salı ve çarşamba günleri 13.00 - 17.30 saatleri arasında, Pera Müzesi web sitesindeki rezervasyon formunu doldurarak katılım sağlanabiliyor.