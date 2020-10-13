Çankırı'da yakalanan 5 IŞİD şüphelisine sınır dışı

Çankırı'da IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 5 yabancı uyruklu şüpheli sınır dışı edildi.

cumhuriyet.com.tr
13 Ekim 2020 Salı, 09:17
Çankırı'da yakalanan 5 IŞİD şüphelisine sınır dışı
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Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 5 IŞİD şüphelisi, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık tarafından ifadeleri alınan zanlılar hakkında sınır dışı edilme kararı alındı.

Şahıslardan 4'ünün IŞİD militanı olduğu, birinin ise IŞİD'in finans işlerini yürüttüğü öğrenildi.


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