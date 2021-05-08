CANLI ANLATIM | Ankaragücü 1-0 Fenerbahçe
Süper Lig'in 40. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Ankaragücü'ne konuk oluyor. Karşılaşma ile ilgili bütün detaylar Cumhuriyet.com.tr'de...
Süper Lig'in 40. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşıyor.
Eryaman Stadı'nda saat 20.30'da başlayan karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetiyor. Mücadelede VAR hakemi olarak Halis Özkahya görev yapıyor.
İşte 11'ler...
Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Kulusic, Sarlija, Atila, İbrahim Akdağ, Endri Çekici, Paintsil, Alper Potuk, Saba Lobjanidze, Badji
Fenerbahçe: Harun, Szalai, Tisserand, Caner, Ozan, Sosa, Mert Hakan, İrfan Can, Mesut Özil, Pelkas, Valencia
CANLI ANLATIM | Ankaragücü 1-0 Fenerbahçe
10' Endri Çekici'nin uzaklardan kullandığı serbest vuruşta köşeye giden topu Harun güçlükle çeldi.
8' Etkili paslaşmalar sonrası sağ kanattan içeri sokulan Lobzhanidze'nin vuruşunda Szalai'den seken top kornere çıktı.
4' Ayağa paslarla rakip ceza alanına giren Ankaragücü'nde Alper Potuk müsait durumda ayak içiyle vuruşunu yaptı, top az farkla yandan auta çıktı.
2' GOL | Orta alanda Sosa'nın kaptırdığı top sonrası ceza alanına giren Alper Pıotuk karşı karşıya pozisyonda topu ağlara yolladı: 1-0
1' Kritik mücadelede ilk düdük geldi.
Futbol A Takım Direktörlüğü görevine getirilen Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı 7 müsabakadan 5 galibiyet ve 2 beraberlikle ayrılan sarı-lacivertliler, son olarak Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 3-1 yendi.
Ligde son 3 maçını kaybederek düşme hattının içine gerileyen MKE Ankaragücü, 38 puanla 18. sırada yer alıyor.
Ankaragücü'nde Borven, Aloiu Badji ile İbrahim Akdağ sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almayacak.
Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Serdar Aziz, Sadık Çiftpınar, Nazım Sangare, Diego Perotti, Sinan Gümüş ve Mbwana Samatta maç kadrosuna alınmadı.
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