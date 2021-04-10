CANLI ANLATIM | Galatasaray - Fatih Karagümrük (19:00)

10 Nisan 2021 Cumartesi, 17:29

Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray, sahasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. Türk Telekom Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Ali Palabıyık'ın yöneteceği mücadelede, Suat Arslanboğa VAR'da görev yapacak.

Muhtemel 11'ler

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Donk, Marcao, Ömer, Etebo, Gedson, Oğulcan, Emre Akbaba, Babel, Mostafa

Fatih Karagümrük: Viviano, Roco, Zukanovic, Koray, Balkovec, Jimmy Durmaz, Efe, Ndao, Bertolacci, Lens, Sobiech

Ligin geride kalan bölümünde 31 maça çıkan Galatasaray, 19 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 yenilgi sonucunda 61 puan topladı. Galatasaray, 34. haftaya lider Beşiktaş'ın 6 puan gerisinde 3. sırada girdi.

Ligin geride kalan bölümünde 13 galibiyet, 9 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşayan Fatih Karagümrük, 48 puanla 8. sırada bulunuyor.

Öte yandan Galatasaray'da cezalı olan teknik direktör Fatih Terim ile yardımcı antrenör Ümit Davala bu maçta kulübede olamayacak ve takımı kenardan yardımcı antrenör Levent Şahin idare edecek.

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

Galatasaray'da tedavisine devam edilen Kerem Aktürkoğlu ile annesinin vefatı dolayısıyla ülkesi Nijerya'ya giden Henry Onyekuru, Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyecek. Son antrenmanda sakatlanan Arda Turan'ın da sağ üst arka adalesinde zorlanma tespit edildi. Tecrübeli futbolcunun durumu maç saatinde belli olacak.

Antrenmanda sakatlık geçiren Martin Linnes'in durumu ise yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak. Koronavirüs testinin sonucu negatif çıkan Taylan Antalyalı ve Emre Kılınç takım kadrosunda yerini aldı,

Sarı-kırmızılı ekipte ayrıca Ryan Babel ve Oghenekaro Etebo, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. İki futbolcu da karşılaşmada sarı kart görmeleri durumunda 35. haftadaki Göztepe maçında cezalı duruma düşecek.

Fatih Karagümrük'te Biglia ve Fabio Borini koronavirüs testlerinin pozitif çıkması nedeniyle kadroda yer almayacak. Ayrıca Alpaslan Erdem'in de sakatlığı bulunuyor.