Canlı Sonuçlar |TFF 1. Lig'de kritik hafta

01 Mayıs 2021 Cumartesi, 15:38

TFF 1. Lig'de kritik karşılaşmalar başladı.

İŞTE CANLI SONUÇLAR

Adana Demirspor 0 - 0 Balıkesirspor

Altınordu 2 - 1 Tuzla | 22' Kahraman Demirtaş, 36' Hüsamettin Yener - 29' Matej Pucko

Bandırmaspor 1 - 0 Adanaspor | 15' Selçuk Alibaz

Giresunspor 2 - 0 Akhisar | 14' Abdou Razak Traore, 36' Ibrahima Balde

İstanbulspor 0 - 0 Boluspor

Keçiörengücü 1 - 1 Menemenspor | 23' Barış Yılmaz - 16' David Domgjoni

Samsunspor 1 - 0 Ankaraspor | 25' Yasin Öztekin

Ümraniye 0 - 1 Altay | 49' Marco Paixao

MUSTAFA DENİZLİ İLK MAÇINA ÇIKIYOR

Hafta içinde Altya ile anlaşan Mustafa Denizli, takımının başındaki ilk maçına Ümraniye deplasmanında çıkıyor. Playoff mücadelesi veren İzmir ekibi 57 puanla 5. sırada yer alıyor.

SÜPER LİG'E ÇIKACAK İKİ TAKIM BELLİ OLABİLİR

Adana Demirspor ve Giresunspor bugün kazanıp Samsunspor Ankaraspor karşısında mağlup olursa Adana Demirspor ve Giresunspor Süper Lig'e yükselen iki takım olacak. Bu durumun gerçekleşmemesi halinde ligdeki yükselme yarışı son haftaya kalacak.

AKHİSAR KRİTİK DEPLASMDA

Ligin 33. haftasında ikinci sıradaki Giresunspor'a konuk olacak Akhisar kazanamazsa ligden düşen son takım olacak. Ege temsilcisinin kümede kalması için 2'de 2 yapması, Menemenspor ve Adanaspor'dan en az birinin ise 2'de 0 çekmesi gerekiyor.