Canlı Sonuçlar |TFF 1. Lig'de kritik hafta
TFF 1. Lig'de bitime 2 hafta kala 64 puandaki Adana Demirspor, Giresunspor ve Samsunspor Süper Lig'e yükselmek için sahaya çıkıyor.
TFF 1. Lig'de kritik karşılaşmalar başladı.
İŞTE CANLI SONUÇLAR
Adana Demirspor 0 - 0 Balıkesirspor
Altınordu 2 - 1 Tuzla | 22' Kahraman Demirtaş, 36' Hüsamettin Yener - 29' Matej Pucko
Bandırmaspor 1 - 0 Adanaspor | 15' Selçuk Alibaz
Giresunspor 2 - 0 Akhisar | 14' Abdou Razak Traore, 36' Ibrahima Balde
İstanbulspor 0 - 0 Boluspor
Keçiörengücü 1 - 1 Menemenspor | 23' Barış Yılmaz - 16' David Domgjoni
Samsunspor 1 - 0 Ankaraspor | 25' Yasin Öztekin
Ümraniye 0 - 1 Altay | 49' Marco Paixao
MUSTAFA DENİZLİ İLK MAÇINA ÇIKIYOR
Hafta içinde Altya ile anlaşan Mustafa Denizli, takımının başındaki ilk maçına Ümraniye deplasmanında çıkıyor. Playoff mücadelesi veren İzmir ekibi 57 puanla 5. sırada yer alıyor.
SÜPER LİG'E ÇIKACAK İKİ TAKIM BELLİ OLABİLİR
Adana Demirspor ve Giresunspor bugün kazanıp Samsunspor Ankaraspor karşısında mağlup olursa Adana Demirspor ve Giresunspor Süper Lig'e yükselen iki takım olacak. Bu durumun gerçekleşmemesi halinde ligdeki yükselme yarışı son haftaya kalacak.
AKHİSAR KRİTİK DEPLASMDA
Ligin 33. haftasında ikinci sıradaki Giresunspor'a konuk olacak Akhisar kazanamazsa ligden düşen son takım olacak. Ege temsilcisinin kümede kalması için 2'de 2 yapması, Menemenspor ve Adanaspor'dan en az birinin ise 2'de 0 çekmesi gerekiyor.
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