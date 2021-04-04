Canlı yayında açıkladı: Erdoğan'ı ikna etmişler!

04 Nisan 2021 Pazar, 09:56

Gazeteci Metin Özkan, 31 Mart 2019'da gerçekleştirildikten sonra iptal edilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerine ilişkin çarpıcı bir iddia ortaya attı. Özkan, Ekrem İmamoğlu'nun büyük bir farkla kazandığı ikinci seçimler öncesinde "Erdoğan'ın 'kazanacağız' denilerek ikna edildiğini" öne sürdü.

CNN Türk canlı yayınında konuşan Özkan, şunları söyledi:

“İstanbul seçimleriyle ilgili ben aslında ikinci turun yapılmasını sayın Cumhurbaşkanı’nın da istediğini düşünmüyorum. Edindiğim kulisler de o yönde. Ama Cumhurbaşkanı 2. turda kazanacağız diye ikna edenler oldu.”