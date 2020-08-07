Caretta carettaların tercihi Urla oldu
Denizlerin sevimli dostları Caretta carettalar, yumurtlamak için Akdeniz sahilleri yerine bu kez İzmir’in Urla ilçesini seçti.
Demircili Sahili’ndeki plaja dün gece çıkan Caretta carettalar, yazlıkçıların da yoğun ilgi gösterdiği plaja yumurtalarını bıraktı. İzmir’in gözde sahil bölgelerinden Urla ilçesinin Demircili Mahallesi'nde caretta caretta sevinci yaşanıyor. Altınköy Plajı’na çıkan Caretta carettalar, ince kumla kaplı plaja yumurtalarını bıraktı. Durumu gören vatandaşların bildirmesiyle sahile gelen zabıtalar, vatandaşların da yardımlarıyla yumurtaların bulunduğu alanı barikatlarla kapatarak güvenlik bölgesi oluşturdu. Zabıta ekiplerinin uyarı levhaları da astığı plajda bulunan vatandaşlar da bölgenin çevresinde nöbet tutmaya başladı. Caretta carettaların yumurtadan çıkış anlarını görmek için sabırsızlandıklarını belirten vatandaşlar, “İlk kez böylesine güzel bir olaya tanıklık yapacağız. Yavruların denizle ilk kez buluşma anlarının mutluluğunu yaşamak istiyoruz” diye konuştu.
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