Carlos Carvalhal'e saldırı
Beşiktaş Kulübü'nün eski teknik direktörü Carlos Carvalhal ülkesinde saldırıya uğradı.
54 yaşındaki teknik adam, Braga'daki evine döndüğü sırada soygun girişimi yaşadı.
Saldırıyla ilgili açıklama yapan Carvalhal, olayın gece yarısından sonra yaşandığını ve oğlu Jose Carlos'un yardımıyla çözüme ulaştıklarını açıkladı.
Olayı ufak sıyrıklarla atlattığını bildiren Portekizli çalıştırıcı, sevenlerine endişelenecek bir durum olmadığı bilgisini verdi.
Kaynak: TRT SPOR
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