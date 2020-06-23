23 Haziran 2020 Salı, 14:28

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen yağış başladı. Boğaz'ın üstünü karabulutların kaplamasını ardından Anadolu Yakası'nda başlayan yağış bir süre sonra Avrupa Yakası'nda da etkisini gösterdi. Taksim Meydanı'nda yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Beşiktaş Meydanı ve Beşiktaş iskelesinde aniden bastıran sağanak nedeniyle vatandaşlar çatı altlarına sığındı. Etkili yağış nedeniyle Beşiktaş'ta yollar da göle döndü. Trafikte araçlar ilerlemekte güçlük çekti.ÜSKÜDAR'DA YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

Üsküdar'da etkili olan yağış nedeniyle yollar göle döndü. Trafikteki araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Etkili yağış nedeniyle rögarlardan sular taştı. Sahilde köpeğiyle yağmura yakalanan bir kadın tarihi bir çeşmenin çatı altına sığındı.

ÇATALCA'DA HORTUM



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen yağış başladı. Çatalca ve Hadımköy'de hortum oluştu. Hortumu gören ve cep telefonları ile kaydeden vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı.



