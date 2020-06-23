Çatalca ve Hadımköy'de hortum oluştu
İstanbul'da beklenen yağış başladı. Bazı ilçelerde şiddetli yağış nedeniyle yollar göle dönerken, bazı yerlerde ise dolu yağışı etkili oldu. Çatalca ve Hadımköy'de hortum oluştu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen yağış başladı. Boğaz'ın üstünü karabulutların kaplamasını ardından Anadolu Yakası'nda başlayan yağış bir süre sonra Avrupa Yakası'nda da etkisini gösterdi. Taksim Meydanı'nda yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Beşiktaş Meydanı ve Beşiktaş iskelesinde aniden bastıran sağanak nedeniyle vatandaşlar çatı altlarına sığındı. Etkili yağış nedeniyle Beşiktaş'ta yollar da göle döndü. Trafikte araçlar ilerlemekte güçlük çekti.ÜSKÜDAR'DA YOLLAR GÖLE DÖNDÜ
Üsküdar'da etkili olan yağış nedeniyle yollar göle döndü. Trafikteki araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Etkili yağış nedeniyle rögarlardan sular taştı. Sahilde köpeğiyle yağmura yakalanan bir kadın tarihi bir çeşmenin çatı altına sığındı.
ÇATALCA'DA HORTUM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen yağış başladı. Çatalca ve Hadımköy'de hortum oluştu. Hortumu gören ve cep telefonları ile kaydeden vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı.
Video Haberler
- Esenyurt'ta faciadan dönüldü!
- İstanbul'da hortumun ortasında dehşeti yaşadılar
- İstanbul'da şiddetli yağışın ardından yollar göle döndü
- Yer: Çanakkale! Yıldırımın düşme anı görüntülendi
- Film seti değil! Üsküdar'da inanılmaz görüntüler
- İstanbul'da dev hortum paniği!
- Süpermarket kasasında feci kavga! Salamla vurdu
- Canlı yayında gerin anlar! Reklama gitmek zorunda kaldı
- Oğlu X ile konuştuğu video izlenme rekoru kırıyor
- Skandal görüntüler! Açığa alındılar