Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, yaptıkları telefon görüşmesinde, Doğu Akdeniz, Dağlık Karabağ ve Afganistan konularını değerlendirdi.

cumhuriyet.com.tr
26 Kasım 2020 Perşembe, 13:22
Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri ile görüştü
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Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ve Stoltenberg telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, yaptıkları telefon görüşmesinde, Doğu Akdeniz, Dağlık Karabağ ve Afganistan konularını değerlendirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ve Stoltenberg telefonda görüştü.

Kaynaklar, görüşmede, Doğu Akdeniz, Dağlık Karabağ ve Afganistan konularının ele alındığını kaydetti.


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