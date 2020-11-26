Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, yaptıkları telefon görüşmesinde, Doğu Akdeniz, Dağlık Karabağ ve Afganistan konularını değerlendirdi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ve Stoltenberg telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, yaptıkları telefon görüşmesinde, Doğu Akdeniz, Dağlık Karabağ ve Afganistan konularını değerlendirdi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ve Stoltenberg telefonda görüştü.
Kaynaklar, görüşmede, Doğu Akdeniz, Dağlık Karabağ ve Afganistan konularının ele alındığını kaydetti.
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