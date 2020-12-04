Çek bilim insanları koronavirüsü yok eden kağıt üretti

Çekya'da bilim insanları, yüzeye düşen bakteri ve virüsleri yüzde 99 oranında yok eden özel bir kağıt geliştirdi.

DHA
04 Aralık 2020 Cuma, 17:40
Çek bilim insanları koronavirüsü yok eden kağıt üretti
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Çekya'da bilim insanlarının geliştirdiği özel bir kağıdın, koronavirüs (Covid-19) parçacıklarını yok edebildiği belirtildi. Kağıt, çinko ve gümüş içerikli özel kimyasallarla yapılırken virüsleri, bakterileri ve mayaları öldürdüğü bildirildi.

İnsan cildi için güvenli olduğu söylenen kağıdın yüzeyindeki mikropların yüzde 99'unun bir dakika içinde yok olduğu belirtiliyor. Yapılan testlerin, 10 dakika içinde bu tür kağıtlara düşen koronavirüs partiküllerinin yüzde 70'inin öldüğünü ve 30 dakika içinde tamamen kaybolduğunu gösterdiği ifade edildi.


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