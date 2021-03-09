Çekmeköy'de hayvanat bahçesinde silahlı kavga : 2 ölü

09 Mart 2021 Salı, 14:13

İstanbul Çekmeköy'de bulunan hayvanat bahçesinde henüz bilinemeyen bir nedenle başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Saldırganlar otomobille hızla kaçarken polisin çalışması sürüyor.



