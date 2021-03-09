Çekmeköy'de hayvanat bahçesinde silahlı kavga : 2 ölü
Çekmeköy'deki bir hayvanat bahçesinde meydana gelen silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti.
İstanbul Çekmeköy'de bulunan hayvanat bahçesinde henüz bilinemeyen bir nedenle başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.
Saldırganlar otomobille hızla kaçarken polisin çalışması sürüyor.
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