Çekmeköy'de hayvanat bahçesinde silahlı kavga : 2 ölü

Çekmeköy'deki bir hayvanat bahçesinde meydana gelen silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti.

09 Mart 2021 Salı, 14:13
Çekmeköy'de hayvanat bahçesinde silahlı kavga : 2 ölü
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İstanbul Çekmeköy'de bulunan hayvanat bahçesinde henüz bilinemeyen bir nedenle başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Saldırganlar otomobille hızla kaçarken polisin çalışması sürüyor.



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