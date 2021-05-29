Cem Gürdeniz, Marmara Denizi için çağrıda bulundu: Deniz Kuvvetleri'nin olanakları seferber edilmeli

29 Mayıs 2021 Cumartesi, 17:04

Türkiye’de Ege ve Marmara Denizi’nin yanı sıra Yunanistan sahillerinde de ağırlıklı bir şekilde görülmeye başlanan deniz salyaları etkilerini sürdürmeye devam ediyor. Balık popülasyonunu ve dipte yaşayıp hareket yeteneği az olan canlıları da etkileyen deniz salyaları deniz yaşamını tehdit eder hale geliyor.

Yıllardır sanayi atıklarının bırakılması yüzünden can çekişen ve yüzeyi deniz salyasıyla kaplanan Marmara Denizi için Cem Gürdeniz, "Ulaştırma Bakanlığı ve Deniz Kuvvetleri'nin olanakları seferber edilmeli" çağrısında bulundu.

Mercanlar ve balıkların ölmeye başladığını belirten Gürdeniz, "Marmara Denizi için acil müdahale planı derhal devreye sokulmalıdır! Ulaştırma Bakanlığı ile Deniz Kuvvetlerinin temizleme olanakları seferber edilmelidir. Bu yükü sadece belediyeler ve çevre bakanlığı kaldıramaz" dedi.

Cumhuriyet.com.tr'ye konuşan Gürdeniz, Deniz Kuvvetlerinin kirliliği önlemek için yardımcı olabileceğine dikkat çekerek, şunları kaydetti:

"Burada önemli olan deniz salyasının aynı petrol kirliliğinde olduğu gibi deniz sathından toplanmasıdır. Bu işlemi şu anda belediyeler yapıyor. Ancak yeterli olmuyor. Bir petrol kirliliği durumunda bu iş aslen Ulaştırma Bakanlığı ile anlaşmalı olduğu özel firmaların olanaklarıyla yapılır. Deniz Kuvvetleri'mizin bazı romorkör ve kurtarma gemileri de bu işlemlere yardımcı olabilir. Sorun tabakanın dibe çökmesi ve dipteki canlı hayatı yok etmesidir. Zaman önemli bir faktör. Mücadele zamana karşı yapılmalı doğanın kendi dengesini kurması beklenmemelidir. Zira Marmara bu aşamayı geçmiş görünüyor."

BİNLERCE BALIK ÖLÜ BULUNDU

Bilim insanları, müsilajın yeni bir fenomen olmadığını, ancak küresel ısınmanın neden olduğu artan su sıcaklıklarının durumu daha da kötüleştirdiğini söylüyor. Bu durumda ise, çevre kirliliği,tarımsal ve işlenmemiş kanalizasyon akışı da dahil olmak üzere birçok insan faaliyetiyle ilgili faktörün etkisi bulunuyor.

Geçen Nisan ayında deniz biyologları, deniz salyasının, Marmara Denizi’ninin yaklaşık 30 metre altındaki mercanları örttüğünü keşfetti. O zamandan beri binlerce balık ölü bulundu.

Son haftalarda İstanbul sahil şeridi giderek bej bir halıya benzemeye başladıkça sorunu görmezden gelmek iyice zorlaştı.