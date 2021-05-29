Müsilajın etkisi dehşete düşürdü: 'Marmara alarm veriyor!'

29 Mayıs 2021 Cumartesi, 14:50

Marmara denizinde etkili olan ve deniz salyası olarak bilinen müsilaj etkisini artırıyor. CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan ve eski dönem CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt'un yayınladığı videolarda müsilajın korkunç boyutu bir kez daha gözler önüne serildi.

Marmara denizini etkisine alan müsilajın bazı yerlerde darbeler karşısında bile dayandığı görüldü.

Özkan yayınladığı mesajda, "Marmara alarm veriyor... Görüntüler korkunç..." derken Hüsnü Bozkurt, "Şu Sedat Peker belasını hayırlısıyla savuşturur, ezanlarımızı susturmak bayraklarımızı indirmek isteyenlerle savaşmaktan, camiler açıp yeni camiler yapmaktan fırsat bulursak, bir ara Marmara Denizimiz’in imdat çığlıklarını da duyarız belki..." ifadelerini kullandı.

İŞTE DEHŞETE DÜŞÜREN O GÖRÜNTÜLER:



