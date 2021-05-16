Cem Yılmaz'dan yeni film müjdesi

16 Mayıs 2021 Pazar, 14:57

Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından 2006 yılında vizyona giren ''Hokkabaz' filminin devamının geleceğini açıkladı.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Yılmaz, "15 yıl önce yaptığımız bu güzel film için çok güzel mesajlar aldım. Herkese teşekkür ederim, benim kendi hikayemdir :) 2022'de bir İskender hikayesi daha yapacağım" ifadelerini kullandı.

Bundan tam 15 yıl önce yaptığımız bu güzel film bugün Tv deymiş. Çok güzel mesajlar aldım Herkese tesekkür ederim, benim kendi hikayemdir :) 2022 de bi İskender hikayesi daha yapacağım. pic.twitter.com/5h3guMo3tK — Cem Yılmaz (@CMYLMZ) May 15, 2021

Yılmaz'ın 'İskender' karakterini canlandırdığı 'Hokkabaz' filminin oyuncu kadrosunda; Mazhar Alanson, Özlem Tekin, Tuna Orhan, Tuncer Salman, Gürgen Öz, Caner Alkaya ve Şennur Kaya gibi ünlü isimler yer almıştı.