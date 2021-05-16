Cem Yılmaz'dan yeni film müjdesi
Ünlü komedyen Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından 2006 yılında vizyona giren 'Hokkabaz' filminin devamının geleceğini duyurdu.
Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından 2006 yılında vizyona giren ''Hokkabaz' filminin devamının geleceğini açıkladı.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Yılmaz, "15 yıl önce yaptığımız bu güzel film için çok güzel mesajlar aldım. Herkese teşekkür ederim, benim kendi hikayemdir :) 2022'de bir İskender hikayesi daha yapacağım" ifadelerini kullandı.
Bundan tam 15 yıl önce yaptığımız bu güzel film bugün Tv deymiş. Çok güzel mesajlar aldım Herkese tesekkür ederim, benim kendi hikayemdir :) 2022 de bi İskender hikayesi daha yapacağım. pic.twitter.com/5h3guMo3tK— Cem Yılmaz (@CMYLMZ) May 15, 2021
Yılmaz'ın 'İskender' karakterini canlandırdığı 'Hokkabaz' filminin oyuncu kadrosunda; Mazhar Alanson, Özlem Tekin, Tuna Orhan, Tuncer Salman, Gürgen Öz, Caner Alkaya ve Şennur Kaya gibi ünlü isimler yer almıştı.
İlgili Haberler
- Tarkan’dan Hemşireler Günü mesajı
Video Haberler
- Trabzonlu esnaftan, Erdoğan'a olay 'Helallik' yanıtı
- İzmir'de çocukların tehlikeli deniz keyfi
- Cumhuriyet Pazar yine dopdolu geliyor
- Bıçaklı, satırlı kavgada taş ve sopalar havada uçtu
- Evini kurşunladılar, arabasını yaktılar
- En acı kayıt!
- Yurttaştan, TBMM Başkanı Şentop’un konvoyuna tepki
- Zeynep’in dikkati, dev deniz canlısını kurtardı
- Mercimek üreticisi zor durumda
- Koyun otlatma kavgasında ortalık savaş alanına döndü
En Çok Okunan Haberler
- İşte 'kademeli normalleşme' genelgesi
- “Sen benim jokerimdin
- Cüneyt Çakır, saatini evde unutmuş!
- Köprüye dev '128 milyar dolar nerede' pankartı
- Yüzde 10'luk fark
- 'Kademeli normalleşme' genelgesine AKP içinden itiraz
- Trabzonlu esnaftan, Erdoğan'a olay 'Helallik' yanıtı
- Arda Turan'dan maç sonu flaş açıklama!
- Ateş püskürdü! İki tane soysuzun, arsızın lafıyla
- MEB'den 'yüz yüze eğitim' açıklaması