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"İYİ Kİ VARSINIZ"
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Tarkan şu ifadeleri kullandı:
"Her türlü koşulda büyük özveri ve fedakarlıkla çalışan çok değerli hemşirelerin #HemşirelerGünü ‘nü tüm kalbimle kutlarım. Sizler iyi ki varsınız. Özellikle bu pandemi döneminde sizler olmasaydınız ne yapardık? Sizleri çok seviyoruz."
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