<p>Megastar Tarkan&nbsp; sosyal medya hesabından ‘Hemşireler Günü’nü kutladı.<br></p>
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Megastar Tarkan  sosyal medya hesabından ‘Hemşireler Günü’nü kutladı.

<p>Hemşireler gününü kutlayan Tarkan,&nbsp; hemşirelere duyduğu minneti dile getirdi.<br></p>
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Hemşireler gününü kutlayan Tarkan,  hemşirelere duyduğu minneti dile getirdi.

<p>"İYİ Kİ VARSINIZ"</p><p>Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Tarkan şu ifadeleri kullandı:</p><p>&nbsp;"Her türlü koşulda büyük özveri ve fedakarlıkla çalışan çok değerli hemşirelerin #HemşirelerGünü ‘nü tüm kalbimle kutlarım. Sizler iyi ki varsınız. Özellikle bu pandemi döneminde sizler olmasaydınız ne yapardık? Sizleri çok seviyoruz."</p>
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"İYİ Kİ VARSINIZ"

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Tarkan şu ifadeleri kullandı:

 "Her türlü koşulda büyük özveri ve fedakarlıkla çalışan çok değerli hemşirelerin #HemşirelerGünü ‘nü tüm kalbimle kutlarım. Sizler iyi ki varsınız. Özellikle bu pandemi döneminde sizler olmasaydınız ne yapardık? Sizleri çok seviyoruz."

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