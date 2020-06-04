Cemal Enginyurt 'Nazım'ı ziyaret etmiş

04 Haziran 2020 Perşembe, 21:13

Armağan Çağlayan'ın "Gör Beni" programına MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt konuk oldu. Ülkücü kimliği ile tanınan Enginyurt, programda ‘Nazım Hikmet’in şiirlerini çok beğendiğini, hatta onunla aynı Türkiye sevdasını taşıdığını’ belirtti.

“NAZIM’IN MEZARINI ZİYARET ETTİM”

'Nazım’ın mezarını ziyaret ederek Fatiha okuduğunu’ söyleyen Enginyurt, şu ifadeleri kullandı:

“Moskova’ya gittim. Selçuk diye bir ağabeyim var, o da komünisttir, beni misafir ediyor. Artvinli sevdiğim bir ağabeyim. ‘Ya Nazım’ın mezarına gidelim mi?‘ dedi, ‘Gidelim abi’ dedim. Kalktık Nazım’ın mezarına gittik. Nazım kabul etti etmedi bilemem ama bir de Fatiha okudum. Neden yaptım bunu, çünkü ben Nazım’ın birçok şiirini çok severim. Aslında ben Nazım’ı Türkçü kabul edenlerdenim, belki çok tuhaf gelecek ama. Nazım 1950 yılında Sultan Galiyev ile birlikte Türkçülük yaptığı için Polonya’ya sürgüne gönderildi. Ve Vera ile orada tanıştı. Nazım’ın hayatına baktığınız zaman 1950 yılından sonra müthiş bir Türkçülük görüyorsunuz. Ben de Türk milliyetçisiyim ve Nazım benden uzak değil ki? O zaman birbirimizden uzak değilsek, sevdamız Türkiye ise, sevdamız gençlerse, sevdamız doğa ise, insanların mutluluğu ve huzuru ise o zaman niye bu kadar nefret ve kin dili kullanıyoruz?”