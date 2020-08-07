Cemal Enginyurt'tan 'hain' açıklaması

07 Ağustos 2020 Cuma, 12:11

Fındık fiyatlarına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı'na eleştirilerel sözleriyle gündeme gelen Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, MHP'den ihraç edilmesinin ardından çıktığı bir televizyon programında ''Bana 'hain' diyorlar ama ben bunu hak ettim, şimdi döndük mahallenin haini biz olduk'' dedi.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, 20 Temmuz'da Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'un basına yansıyan açıklamaları nedeniyle kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiği açıklamıştı. 30 Temmuz'da ise Enginyurt'un MHP'den ihraç edildiği açıklandı.

'ŞİMDİ MAHALLENİN HAİNİ BİZ OLDUK'

MHP'den ihraç edilmesinin ardından İlker Karagöz'ün FOX TV'de sunduğu Çalar Saat programına bugün konuk olan Cemal Enginyurt, şunları söyledi:

''Şimdi mesela 2 gün olmuş partiden atılalı, 41 yıldır olduğum partide bana 'hain' diyorlar. Ben bunu hak ettim. Niye? Sen önüne gelene hain dersen, bundan önce her atılana hain dersen, her önüne gelene saldırırsan birisi de sana 'Çalma birisinin kapısını, çalarlar kapını' misali şimdi döndük mahallenin haini biz olduk.''



İYİ PARTİ'DEN DAVET GELİRSE...

Enginyurt, Haber global ekranlarında İyi Parti ile ilgili açıklama yaptı.

Enginyurt İyi Parti'den kendisine teklif gelmesi ihtimaliyle ilgili "Hele şu İyi Parti falan diyorlar ya. Ayıptır ya. Bu kadar hakaret etmişim. Onlar bana dünya kadar hakaret etmişler. Beni partilerine davet ederlerse ayıp ederler. Ben de İyi Parti'ye gidersem şerefsizlik ederim" dedi.