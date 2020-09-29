Cenevre, dünyanın en yüksek asgari ücreti teklifini kabul etti
İsviçre'nin Cenevre kantonunda halk, dünyanın en yüksek asgari ücretini oylamak için sandık başına gitti. Pazar günü yapılan referandumda, sandık başına giden halkın yüzde 57,8'i dünyanın en yüksek asgari ücretine 'evet' dedi.
İsviçre'nin Cenevre kantonunda halk pazar günü dünyanın en yüksek asgari ücreti teklifi için sandık başına gitti. Referandumda halkın yüzde 57,8'i dünyanın en yüksek asgari ücretine 'evet' dedi. Buna göre, Cenevre'de saatlik asgari ücret, 23 İsviçre frangı (190 TL) oldu.
Referandumda kabul edilen yeni yasaya göre, haftalık 40 saat çalışma süresi baz alındığında aylık asgari ücret 4 bin 100 İsviçre frangı (33 bin 880 TL) olacak.
Cenevre daha önce 2 kez asgari ücret için referanduma gitmişti. Asgari ücret teklifi, 2011'deki referandumda yüzde 54 ret oyuyla, 2014'deki referandumda ise yüzde 66 ret oyuyla geri çevrilmişti.
İsviçre genelinde geçerli olan bir asgari ücret uygulaması bulunmasa da 26 kantonun sadece üçünde uygulama yürürlükte. Ülkede aylık ortalama ücret ise bugün yaklaşık 6 bin 500 İsviçre frangı, yani yaklaşık 53 bin 793 TL.
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