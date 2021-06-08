Cengiz Ünder: "Hayalimiz Wembley'de final oynamak"

08 Haziran 2021 Salı, 16:14

EURO 2020'nin (Avrupa Futbol Şampiyonası) başlamasına üç gün kala hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımı'nda Cengiz Ünder, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Ünder, 11 Haziran'da İtalya ile Roma'da oynanacak açılış maçına değindi:

"İtalya maçını kazanarak iyi başlamak ve öyle devam etmek istiyoruz. Şenol Hocamız bizi maçlara çok iyi bir şekilde hazırlıyor. O geldiğinden beri çok iyi giden bir performansımız var.

Başarabileceğimize inanıyorum. Hepimiz kaliteli oyuncularız. Finale kadar giderek bunu da gösterebiliriz. Sonrasında da tabii ki Dünya Kupası var. Hayalimiz Wembley’de final maçına çıkmak.

Bizim güçlü bir takım olduğumuzu dünya biliyor. Roma'daki takım arkadaşlarımla konuştum. Herkes bu maçı bekliyor. Alessandro Florenzi ile konuştuk, sevdiğim bir arkadaşım. Bakalım, ne olacağını göreceğiz. Kimse, kimseden çekinmiyor.

Fransa dünya şampiyonu olarak geldi. Onları yendik. İtalya’yı da yenebilecek güçteyiz. İyi başlarsak iyi gideriz. Çok iyi başlamak istiyoruz. Elimizden gelenin 10 katını, 100 katını yapmaya hazırız. Bu maça yüzde yüz hazırız. Takım arkadaşlarıma inanıyorum. Onlar da bana inanıyor. Umarım maç çok güzel geçer. Tüm Türkiye'nin bizi desteklediğini biliyorum.

Şenol Hocamız analizleriyle rakibi anlatıyor. Arkadaşlarımla konuşurken de İtalya'dan bahsediyoruz. Uzun süreli yenilmezlik serisi olan bir takım var. Sahada her şeyini ortaya koyan bir takım olacağına yemin edebilirim."

"CENGİZ ÜNDER GİBİ OYNAYACAĞIM"

Bu sezon Leicester City'de kiralık olarak forma giyen 23 yaşındaki futbolcu, İngiltere'de yaşadıklarından ve turnuvaya dair olan beklentilerinden bahsetti:

"Premier Lig'de oynamak benim hayalimdi. Oynamadığım zaman kendimi üzgün hissediyorum. Oyuna girmek için hocanın gözünün içine bakıyordum. Oynayamadığım dönemler benim için çok zordu.

Hocayla hiçbir sorunumuz yoktu, kendisiyle konuştum. Biraz daha çalışmam gerektiğini söyledi. Bana bunu söyledi ve sistem değişikliğine gitti. 3-5-2'ye dönünce benim şansım daha da azaldı.

Yedek kaldığım maçlarda her an oyuna girecekmişim gibi montumu bile giymiyordum. Hocam biraz daha çalışmam gerektiğini söylüyordu. Ama ben Cengiz Ünder'im. EURO 2020'de de Cengiz Ünder gibi oynayacağım.

Burada olduğum için kendimle gurur duyuyorum. Milli maçlarda her zaman iyi oynuyorum. 6 ay oynamamak hiçbir şeyi değiştirmez. Sahaya çıktığımda elimden geleni yapacağımı herkes biliyor."

"MOURINHO İLE ÇALIŞMAK HAYALİMDİ"

Ünder, geleceği ve Roma'daki yeni teknik direktörü Jose Mourinho hakkındaki soruyu cevapladı:

"Roma ile 2 yıl daha sözleşmem var. Ne olacağını bilmiyorum. Transferi düşünmüyorum. Sadece EURO 2020'yi düşünüyorum. Kendimi yüzde 100 hazır hissediyorum.

Mourinho ile çalışmak benim çocukluğumdan beri en büyük hayalimdi. Umarım bu şampiyona iyi geçer. Şu anda buna konsantreyim. Mourinho konusunu sonra konuşuruz."

"ÇAĞLAR ANTRENMANLARDA EKSTRA HAREKETLER YAPIYOR"

Cengiz, Leicester City ve A Milli Takım'dan arkadaşı Çağlar Söyüncü'nün performansını yorumladı:

"Çağlar çok hırslı bir futbolcu. Arada böyle antrenmanlarda ekstra hareketler de yapıyor. İleri çıktığı zaman kafa golü de atabilecek bir oyuncu. Umarım şampiyonada da çıktığı zaman atar."

Cengiz, son olarak Türk halkına seslendi:

"Bize destek olmaya devam etsinler. Türkiye için bu maçları oynayıp kazanacağız. En büyük hayalimiz, sonu final olsun."