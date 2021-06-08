Mourinho'dan İtalya maçı öncesi Türkiye'ye kötü haber!

08 Haziran 2021 Salı, 11:24

Dünyaca ünlü Portekizli teknik direktör Jose Mourinho, İtalya-Türkiye maçı öncesi Gök-Mavilileri övdü.

İngiliz gazetesi The Sun'ın sorularını yanıtlayan Mourinho, EURO 2020 öncesi İtalya'yı favori gösteri.

Mourinho'nun görüşleri şöyle:

"İtalya, Roberto Mancini ile daha önce sahip olmadıkları hücum kalitesini de elde ettiler. Güçsüz yanlarını bulmak zor, bence EURO 2020'de yarı finale çıkacaklar. İtalya'da Roma'dan oyuncularım Spinazzola, Cristante ve Pellegrini'yi takip ediyor olacağım ama İtalya, tecrübeli oyuncuların, nasıl kazanacağını bilen oyuncuların birleşimi ile kurulmuş bir takım. Çok güçlüler. Mancini, dünyanın en iyi ülkelerinde, en iyi liglerinde 20 yıl teknik direktörlük yaptı, çok deneyimli. Şu anda hazır olmanın ötesindeler, elemelerde ne kadar iyi olduklarını gördük. Mancini ile çok geliştiler. Yetenekli olmalarının yanında taktiksel bilgileri iyi olan oyunculara sahipler ve farklı şekillerde oynayabiliyorlar. Mancini ile daha önce sahip olmadıkları hücum kalitesini de elde ettiler. Güçsüz yanlarını bulmak zor, bence yarı finale çıkacaklar."

