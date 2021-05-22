Cengiz Ünder'e İtalyan kancası!

22 Mayıs 2021 Cumartesi, 05:30

Geçtiğimiz sezonu Premier Lig ekibi Leicester City’de geçiren ve bonservisi Roma’da bulunan Cengiz Ünder için flaş bir iddia ortaya atıldı.

İtalyan basını, 23 yaşındaki futbolcunun Serie A devi Milan’ın transfer listesinde olduğunu öne sürdü.

La Gazzetta dello Sport’ta yer alan habere göre, Milan’ın kış transfer döneminde de Cengiz ile ilgilendiği ancak bu transferin gerçekleşmediği, kırmızı - siyahlı ekibin Roma’nın kapısını bir kez daha çaldığı belirtildi.

CENGİZ ÜNDER'İN BONSERVİS BEDELİ

Haberde, gelecek sezon Roma’yı çalıştıracak Jose Mourinho’nun takımdan göndereceği isimlere henüz karar vermediği ancak Roma yönetiminin Cengiz’in satılmasına sıcak baktığı da yer aldı. Roma’nın Cengiz Ünder’in bonservis bedelini 15 milyon Avro olarak belirlediği de öğrenildi. Cengiz Fenerbahçe'nin de radarındaydı.